Un año más ha terminado para los libros de historia en este bello deporte, han habido momentos mágicos en estos 365 días. Es por eso que en 10 Sports elegimos los 10 mejores momentos del fútbol en 2022.

Campeones, polémicas, fichajes inesperados, partidos dramáticos, remontadas históricas, pero sobre todo, emociones es lo que ha tenido este año en el fútbol internacional, dejando para el recuerdo sucesos que serán atesorados por los aficionados del fútbol. El surgimiento de nuevas historias son el motivo por el cual es importante repasar todo lo sucedido en el balompié por el 2022, año donde hubo Copa del Mundo, lo cual termina de poner la cereza en el pastel a unos grandes meses plagados de emociones. La siguiente lista no se encuentra numerada en orden de importancia, es solo un orden impuesto por el redactor.

Karim Benzema, Balón de Oro 2022

Luego de una asombrosa temporada, por fin el destino le sonrío al francés que se convirtió en el absoluto protagonista en el camino del Real Madrid a ganar una nueva Champions League, además de un nuevo título liguero. 44 goles en la temporada 21-22 fueron determinantes para la gloria ‘Merengue’, su éxito individual no tardó en llegar cuando en octubre fue galardonado por primera vez en su carrera como el ganador del Balón de Oro, otorgado por la revista France Football.

Muerte de Pelé

Esta noticia es una de las más recientes de la lista, y quizás la más impactante. El brasileño no pudo ganar su última batalla frente al cáncer de colon y dejó este mundo. Sin embargo, será recordado por todos los aficionados del fútbol como uno de los mejores jugadores de la historia, marcando el récord de ser el futbolista que más veces ganó el mundial de fútbol, ya que ´O Rei´ pudo alzar la gloria total en 1958, 1962 y 1970, siendo la primera vez con tan sólo 17 años, ostentando otro récord más para su laureada carrera.

Argentina vs. Países Bajos, Mundial de Qatar 2022

Encontronazos, riñas, 17 tarjetas sacadas, 4 goles y 120 minutos de puro espectáculo dieron los sudamericanos y los europeos. Desde las declaraciones previas de Louis Van Gaal, el encuentro en sí, el famoso ‘Topo Gigio’ de Messi al estratega neerlandés, el arbitraje de Mateu Lahoz, el doblete de Weghorst y una picante tanda de penaltis que tuvo una vez más al ‘Dibu’ Martínez como héroe fueron los condimentos que tuvo el partido más emocionante del mundial en la concepción de muchos. En la cancha se sacaron las garras y fue un encuentro con mucha tensión, donde no se olvidará jamás el icónico “¿Qué mirás bobo?” de Lionel Messi a un jugador holandés en la entrevista post-partido.

Cristiano Ronaldo ficha por el Al-Nassr

Sin duda alguna el 2022 no fue el año del astro portugués, quien sufrió varias desgracias dentro y fuera de la cancha, como la dolorosa muerte de su hijo. Dicha situación lo condenó a una baja significativa en su rendimiento, que desencadenó en su suplencia en el Manchester United y posteriormente en la selección portuguesa, siendo opacado por un joven de 21 años y además siendo cruelmente eliminados ante la sorpresiva Marruecos. Para terminar su desgracia, las declaraciones de Cristiano frente al Manchester United y sus directivos le terminó costando su trabajo, y al no tener otra alternativa, no tuvo de otra que sumarse al Al-Nassr de Arabia Saudita, club donde tendrá el último tramo de su carrera.

Real Madrid, campeón de la Champions League

De las 13 veces anteriores que los ‘Merengues’ quedaron campeones, nunca hubo un camino tan emocionante y épico como el que tuvieron en esta campaña. PSG, Chelsea y Manchester City se atravesaron en su camino, complicando su camino y estando al borde de la eliminación en diversas ocasiones. Pero siempre, como por arte de magia, los blancos encontraban la manera de salirse con la suya y remontar la situación adversa, algo a lo que muchos bautizaron como el ‘Efecto Real Madrid’, algo simplemente inexplicable. Además, esta ‘Orejona’ permitió la consolidación de jugadores como Vinicius Jr, Rodrygo y el de el balón de oro, Karim Benzema.

Messi, fuera de los 30 nominados al Balón de Oro

Si hubo alguna sorpresa en este 2022, fue la exclusión del argentino en la lista final de candidatos a ser el mejor jugador de la temporada. El máximo ganador de este trofeo fue desestimado por debajo de muchos jugadores que no se entienden porque quedaron como finalistas, muchos aficionados del rosarino lo catalogaron como un insulto a la carrera del extremo. Lo curioso de la situación es que posterior a la nominación, Messi realizó una de las mejores temporadas de su carrera, donde incluso terminó levantando la Copa del Mundo.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores

En el fútbol sudamericano también hay noticias importantes; el dominio brasileño siguió aplastando a los demás países en el continente y una vez más el campeón de la Libertadores se coronó por parte de Brasil. El equipo comandado por Gabigol logró imponerse al Atlético Paranaense en el estadio Monumental de Guayaquil, levantando la Libertadores por tercera vez en su historia. Lo curioso de la hazaña de los cariocas, es que le pasaron por encima a todos sus rivales; Deportes Tolima, Corinthians y Vélez no pudieron hacer nada para impedir la victoria de los de Río de Janeiro.

Barcelona, otra vez en la Europa League

Una de las mayores decepciones del año fue el rendimiento del FC Barcelona, que por primera vez en muchos años cayó al fondo de las competiciones europeas, viéndose relegados a disputar la Europa League, y si la humillación ya era mucha para los ´culés´, también les tocó soportar la eliminación frente al Frankfurt en su propia casa. Como si fuera poco, los catalanes volverán a jugar la competición naranja, al quedar nuevamente eliminados de la Champions League a manos del Bayern Munich y del Inter de Milán.

Novela Mbappé-Real Madrid

Que se va, que se queda, la incertidumbre fue la sensación que más experimentaron en París y en Madrid en el pasado mercado de fichajes. Todos los ojos estaban puestos en la inminente llegada de Mbappé al Real Madrid, club de su vida y del cual pertenecía su máximo referente, Cristiano Ronaldo. Cuando todo parecía estar concretado, el francés le dió un portazo directo a Florentino Peréz, firmando la renovación con el equipo parisino por 3 años más. La indignación de los aficionados merengues rápidamente se convirtió en repudio hacia el extremo de 24 años.

Messi y Argentina, campeones del mundo

Como último pero no menos importante, está la coronación absoluta de Lionel Messi como campeón del mundo. El único título que le faltaba a su vitrina llegó, y con eso se quitó años de críticas de todos los aficionados y de sus detractores. Una Argentina compenetrada logró sobreponerse a los retos que Qatar 2022 le presentó, iniciando con una derrota durísima ante Arabia Saudita pero terminando con la coronación luego de vencer a Francia. Además de la tercera estrella de los ´Gauchos´ y de la gloria de Messi, argentinos y franceses nos brindaron una de las mejores finales en la historia de los mundiales.