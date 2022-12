Aunque en varios países del mundo se practica lucha libre, la mayoría de peleadores sueñan algún día con ser contratados por WWE (World Wrestling Entertainment por sus siglas en inglés), que es la compañía líder en ese tipo de espectáculo.

(Vea también: Hijo de Steven Gerrard tiene gigante mural de Luis Diaz en su cuarto; hay 2 estrellas más)

Dentro de ella hay un luchador de descendencia colombiana, quien según la página oficial de la empresa es una de las grandes promesas que tienen contratadas.

Se trata de Javier Bernal de 23 años, quien ya se está haciendo un lugar dentro de la división NXT de la compañía mencionada, que es la categoría de desarrollo donde inician todos los peleadores que algún día podrían llegar a Raw o SmackDown Live, las principales divisiones de la lucha libre en el mundo.

En ese sentido, Bernal hace parte de un grupo de jóvenes que prometen ser superestrellas en el mundo del ‘wrestling’, por lo que suelen dar un espectáculo incluso mejor del que se ve en las principales categorías.

I’m the first Colombian American in @WWE and I’m gonna be the first Colombian-blooded world champion in @WWE. Bet on #BigBodyJavi

— Javier Bernal (@javierbernalWWE) December 24, 2022