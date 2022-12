Carlos Antonio Vélez no tiene pelos en la lengua y es por ello que escribe lo que piensa en sus redes sociales, sin prestarle tanta atención a lo que le puedan responder sus miles de seguidores.

(Vea también: “Sale muñeca Barbie de Verónica Alcocer”, según Daniel Samper, que ‘filtró’ fotos)

En esta oportunidad, el reconocido periodista deportivo se despachó contra el actual Gobierno y envió un duro mensaje en la víspera de Año Nuevo.

A través de Twitter, Vélez, quien en reiteradas ocasiones ha compartido su ideología política, arremetió contra la administración de Gustavo Petro y les pidió a los colombianos rezar, para evitar la “destrucción del país“.

“No sé si decir: ‘Feliz 2023’ o ‘Dios, ayúdanos’. En serio, para que en el año que comienza no completen la destrucción del país”, precisó.

Incluso, el comentarista recordó un trino de hace un año en el que les pidió a sus seguidores votar bien, teniendo en cuenta que ya se acercaban las elecciones presidenciales.

“Feliz 2022. De todos depende que hoy sea o no la última noche vieja en libertad y la última vez que deseemos un feliz año. Qué después nadie vaya a decir que no se le advirtió”, escribió Vélez el 31 de diciembre de 2021.

Lee También

Finalmente, el periodista terminó su ácido comentario manifestando que no queda más que orar por el país.

No se si decir “Feliz 2023 o “Dios…ayúdanos,en serio, para q en el año q comienza no completen la destrucción del país”.. algo adelanté hace un año! Oremos mucho, no queda más! https://t.co/BqDdcUnIZq

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 31, 2022