Después de permanecer un mes internado en un hospital de Sao Paulo, Edson Arantes do Nascimento —conocido mundialmente como Pelé— murió a sus 82 años producto de varias complicaciones que le dejó un cáncer de colon diagnosticado en 2021.

(Vea también: Nietos de Pelé se despiden del eterno ‘10’ con conmovedores mensajes: “Ya nos vemos”)

El triple campeón del mundo también estaba siendo tratado por una infección respiratoria que, según lo indicado por sus hijas hace unos días, padeció a consecuencia de una infección de COVID-19.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022