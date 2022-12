Más allá de lo que pasó con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, se esperaba que el reemplazo de estos técnicos llegara con la intención de hacer el recambio generacional de la mejor forma posible. Y aunque Néstor Lorenzo parecía el indicado, por sus formas y cercanía con los jugadores de la ‘vieja guardia’, parece que seguirá contando con los más experimentados en la Selección Colombia.

Nadie ha dicho que se debe dejar de llamar a James Rodríguez, Falcao García, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros jugadores con gran recorrido. Mucho menos cuando se sabe que no se han encontrado a los elegidos para tomar su responsabilidad en el grupo.

Sin embargo, las declaraciones de Lorenzo no gustaron a los que esperaban que se diera una señal de renovación, sobre todo por los recientes resultados negativos en competencias oficiales, falta de títulos y ausencia del Mundial Qatar 2022. Algo que el DT gaucho espera solucionar, pero con los mencionados en su grupo.

Néstor Lorenzo y su defensa a los veteranos de Selección Colombia:

Según el seleccionador nacional, el balance del 2022 es positivo, por lo menos, desde su llegada al cargo. Así lo dijo en una entrevista que publicó la Federación Colombiana de Fútbol para cerrar el año:

Y aunque se esperaban anuncios de cambios en los llamados hacia el futuro de ‘la tricolor’, el DT dijo que los cambios deben ser pequeños y así se irán logrando los objetivos, poco a poco. Algo llamativo, ya que el mismo técnico resaltó que hay buen material en los nuevos jugadores, pero también destacó el compromiso de los ya conocidos:

“Los jugadores jóvenes, con mucha capacidad, es lo que nos da esperanza. El compromiso de los grandes, que a pesar de conocerlos, había que estar en la situación. Ninguno dudó en venir, durante sus vacaciones, a jugar para Colombia, pidieron “por favor” estar. No había ningún problema. No es que me sorprenda, pero me agrada. Me sorprende la aparición de jugadores jóvenes, que le pueden dar mucho a la selección”

Néstor Lorenzo habló de las conversaciones con técnicos del FPC y de las categorías juveniles de Colombia, pero mantiene su idea de mantener al grupo sólido y de veteranos. Además, quiso apartarse de los críticos y prefirió no enfrentarlos:

“A mí no me enseñaron a decir lo que hago bien, uno trabaja para obtener resultados, pero si me detengo a contestar cada crítica, pierdo el foco. Trabajar con una idea, con el corazón y sabiendo que la recompensa va a llegar. El trabajo siempre paga, se lo digo a los jugadores y a mi cuerpo técnico. Las críticas van a existir siempre, las que son constructivas las acepto con una mirada más flexible. Pero la tarea es estar acá, trabajar y generando ideas que mejoren el fútbol de la selección y el fútbol colombiano”.

Todos sabían que la llegada de Lorenzo serviría para calmar el ambiente tenso que quedó con James por el paso de Queiroz y Rueda. Así se reflejó cuando el actual técnico nacional se refirió a la relación que tiene con sus dirigidos:

“Apuntamos todos al mismo lado, somos compañeros y el jugador tiene un protagonismo superior y una decisión dentro del campo, que es de donde deriva el resultado, que es muy importante. Los apoyo siempre, pero van a jugar los que considere que hacen mejor las cosas y lo saben. Hay que tener tolerancia al error, el que no lo intenta es el que no erra. No voy a masacrar a un jugador que comete un error, pero sí exijo compromiso, concentración, trabajo duro y todo lo que lleva al resultado que buscamos”.

Y la respuesta puntual sobre los jugadores históricos de Selección Colombia no gustó a muchos que quieren recambio, ya que habló incluso de ganar títulos con ellos:

“En un plantel son importantes los jóvenes, por su energía, frescura y capacidad. Pero también los viejos por su experiencia, manera de manejar los tiempos. (Ángel) Labruna decía: ‘Los chicos ganan partidos y los grandes ganan campeonatos…’ Creo que se debe aprovechar la experiencia de los que estén físicamente para competir. Sé y ellos también lo saben, porque se los dije, que tienen una responsabilidad mayor, por todo lo que hicieron, la fama, lo que ganaron y que estuvieron en tantos clubs importantes. Tienen una responsabilidad mayor al resto, ellos lo asumen y es parte del compromiso que adquirimos mutuamente”.

Según el profesor Néstor Lorenzo, espera estar en el Mundial 2026 con la selección nacional, confía en el grupo que está formando y quiere devolver a Colombia a la élite del fútbol mundial. Pero prefiere un recambio a paso lento, pero seguro: “Confío en que el grupo va a ir creciendo, el recambio se va a ir haciendo paulatinamente, de la mejor manera, y vamos a llegar al próximo Mundial con un equipo muy competitivo”.

Para cumplir sus objetivos, desde ya piensa en los amistosos de inicios de 2023, los torneos juveniles Sub-20 y Sub-23 que se disputarán y le ayudarán a ver más jugadores. Pero, sobre todo, apunta a que a mitad de año inicie la Eliminatoria con todo, eso sí, con sus hombres de confianza en óptimas condiciones.