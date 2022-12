Fabián Vargas ha revivido en varias conversaciones recientes el tema del supuesto veto que tuvo en la Selección Colombia, tema que incluso lo ha tenido al borde del llanto.

El exfutbolista, que ha tenido confrontaciones con el periodista Carlos Antonio Vélez, reiteró que esa situación se presentó por su labor en el gremio de futbolistas.

Lo cierto es que, en entrevista con ‘La red’, el volante que se coronó campeón de la Copa América con el equipo nacional confesó cómo asumió la llegada del Mundial de 2014.

El exjugador relató en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión que se encontró con el técnico de Argentina, quien le expresó su admiración y extrañeza por no estar con el seleccionado colombiano. De ahí, se refirió al tema de Brasil 2014.

“Como sentía que tenía rabia, prefería no ver los partidos y aislarme. Me iba a hacer alguna otra actividad para no mandarles mala energía, para no estar ahí sufriendo de verlos y saber que de pronto yo podía estar ahí al lado de ellos apoyándolos no solo anímicamente sino con el talento que yo tenía”, afirmó.