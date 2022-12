Vargas alcanzó a vestir la camiseta de la Selección Colombia en los años 2000 y fue uno de los jugadores que estuvo en el título de Copa América, que logró el equipo.

El bogotano, que ha tenido encontrones con Carlos Antonio Vélez, destacó en grandes equipos como Boca Juniors e Independiente, escuadras de Argentina; y Almería, de España. Era el jugador colombiano con más títulos, hasta que apareció James Rodríguez y lo superó.

No obstante, dijo en entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, uno de sus sueños más grandes era jugar un Mundial con Colombia, pero siente que se le “frustró” por situaciones ajenas a su talento para el fútbol.

Laura Acuña consuela a Fabián Vargas, que casi llora por la Selección Colombia

El exfutbolista, ahora panelista de ESPN —donde ha tenido discusiones con colegas—, aseguró que por varios años fue convocado al equipo nacional, pero hubo un momento en el que lo dejaron de llamar, pese a que, según él, tenía las condiciones para estar en el plantel.

“Lo mío siento que fue un veto. […] Yo me convertí en el presidente del gremio de futbolistas, Acolfutpro, un gremio muy atacado que se necesitaba porque acá se vulneraban todos los derechos, a nivel laboral, de todos los futbolistas […]. Los [jugadores colombianos] que estábamos en el extranjero pusimos un dinero para crearla y a los directivos les causó ampolla, no les gustó, porque no podían a hacer lo que querían de forma ilegal y les tocó empezar a cumplir con las reglamentaciones, y eso me generó problemas”, declaró Vargas.

El exjugador agregó que aunque no tiene pruebas del “veto”, tampoco tiene dudas, y menos cuando Alejandro Sabella —que para la época era el entrenador que iba con Argentina para el Mundial Brasil 2014— le dijo que él sería titular en su selección, si fuera argentino.

“A mí se me salieron las lágrimas. Estoy haciendo un esfuerzo para no volver a llorar, porque soy muy chillón, pero ese día que el técnico de la Selección Argentina me dijo que yo sería su cinco titular me llenó el ego y me agrandó un poco, pero me dolió que en mi selección no tuviera esa oportunidad”, contó.

Vargas, que hizo fuerza para que Millonarios fuera campeón en 2022, señaló que el directivo que estaba al frente de la Federación Colombiana de Fútbol en ese momento “es un tipo que tiene problemas legales que en este momento está en Estados Unidos intentando resolverlos”.

El bogotano se mostró muy dolido por no haber cumplido su sueño de jugar un Mundial con Colombia; con la voz entrecortada, destacó que por lo menos su nombre está en el único título que la Selección de Colombia (de mayores) consiguió.

En seguida, Laura Acuña se levantó de su silla y fue directo a abrazar a Vargas. “Lloremos”, le dijo el exfutbolista entre risas, mientras recibía el aplauso de la producción, como se aprecia a continuación: