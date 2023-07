El delantero colombiano Falcao García, que en las últimas semanas sonó con fuerza para llegar a Millonarios, está de festejo y todo por la quinta bendición que llegó a su hogar, que forma con la argentina Lorelei Tarón. Este lunes, 24 de julio, la esposa del ‘Tigre’ anunció en sus redes sociales el nacimiento de Heaven, la última de 5 hijos.

Con un sentido mensaje, Talón le dio la bienvenida al mundo a su cuarta hija, pues cabe recordar que de los 5, uno de ellos es varón.

“Bienvenida, Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”, expresó Lorelei en su cuenta de Instagram.