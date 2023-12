Lorelei Tarón, empresaria y esposa de Radamel Falcao García, subió un video a su perfil de Instagram en el que muestra el ostentoso árbol de Navidad que armaron en familia para recibir al último mes del año.

Con la canción ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ de fondo, la familia García Tarón enseñó una parte de su casa en Madrid, España, en la que reposan varios adornos alusivos a la temporada navideña, como un tren cargado de chocolates, que están ocultos en pequeños cajones.

El árbol, cuya medida oficial no se conoce, pero del que se puede decir que es grande, está repleto de bolas de Navidad de varios colores y brillantes, que hacen del elemento decorativo una verdadera majestuosidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒍𝒆𝒊 | 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 🎤 (@loreleitaron)

En un video publicado hace unos días , se puede ver el detrás de cámaras del montaje del árbol de Navidad y allí aparecen Falcao García y Lorelei Tarón junto a sus cinco hijos (Dominique, Desirée, Annete, Jedidiah y Heaven) compartiendo en familia y disfrutando de uno de los momentos más especiales del año.

“La Navidad ya llegó a la casa, disfrutamos armar juntos el árbol. Momentos que quedan por siempre en nuestro corazón”, escribió Tarón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒍𝒆𝒊 | 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 🎤 (@loreleitaron)

