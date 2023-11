La sólida y feliz familia de Radamel Falcao García es ampliamente elogiada en las redes sociales, pero hace poco, la pareja del futbolista ha sido objeto de críticas debido a sus muestras de afecto hacia uno de sus hijos.

(Lea también: Qué significa nombre que Falcao García y Lorelei Tarón le pusieron a su recién nacida)

Lorelei Tarón compartió en su cuenta de Instagram algunos momentos vividos durante el fin de semana, pero un video fue cuestionado por sus seguidores.

En la imagen se le ve dándole un beso en la boca a su hijo menor, Jedi, hecho no muy bien recibido, por lo que varios seguidores lo consideraron inapropiado. El gesto de amor se dio, luego de que el pequeño le diera una flor. A raíz de la publicación, se generó un debate en redes sociales: unos en apoyo y otros en críticas.

“A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”; “Muy linda familia, pero eso de darle besos en la boca a lo hijos no me parece correcto”; “Bellos todos. Lo único que deberían modificar son los besos en la boca a los niños”; “A los niños no se les da besos en la boca, eso está muy mal”, se leen en los comentarios de las imágenes.