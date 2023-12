David Mackalister Silva es uno de los mejores jugadores tanto de Millonarios como de la Liga BetPlay, pues a sus 37 años sigue demostrando talento y liderazgo y por eso es que tuvo la oportunidad de representar al país en los amistosos que se jugaron en Estados Unidos frente a Venezuela y México.

(Ver también: “Sería lindo”: campeón con Millonarios le coquetea a Santa Fe mientras espera noticias)

Pese a que tiene una edad avanzada, el jugador sigue demostrando que tiene capacidad de correr durante los 90 minutos y tener claridad mental para tomar las mejores decisiones durante el compromiso.

De hecho, ese nivel ha hecho que muchas personas se fijen en él e incluso ha despertado algún interés para que lo contraten, pero por factores externos no se ha podido presentar ninguna oferta oficial.

Miguel Ángel Russo, encantado con Mackalister Silva

Uno de esos técnicos que confesó su gusto por el mediocampista colombiano fue Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Rosario Central de Argentina, quien en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio aseguró que si no tuviera los cupos de extranjeros llenos, pensaría en contratarlo para el próximo año.

Cuando le preguntaron sobre qué jugador de Millonarios se llevaría, Russo aseguró: “Es difícil porque Millonarios tiene muy buenos jugadores. Hay chicos con un trabajo muy avanzado, pero si tuviera que elegir a uno sería a Mackalister Silva. Es un futbolista excepcional, un distinto y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo”.

Y sobre Millonarios agregó: “Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios. Me llaman o llamo yo, porque la relación que tengo con el club es muy especial. Me han ayudado mucho en mi carrera y bueno, me está faltando ir a Bogotá para cenar con amigos que tengo allá”.

Finalmente, Russo explicó que por ahora no piensa en un regreso para dirigir a Millonarios, ya que debe respetar el proceso del profesor Gamero y también su contrato que tiene con Rosario Central.

Miguel Ángel Russo es la sensación en Argentina

De hecho, el nombre de Russo se volvió tendencia en los últimos días debido al título de Copa Argentina que ganó el pasado fin de semana con Rosario Central, cuando derrotó a Platense en la final.

(Ver también: Falcao García habló de Millonarios y usó como ejemplo el secuestro del papá de Luis Díaz)

Ahora el técnico sigue trabajando porque el próximo viernes 22 de diciembre jugará por el Trofeo de Campeones contra River Plate a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

