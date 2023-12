Luego de no clasificar a la final de la Liga BetPlay del segundo semestre y terminar subcampeón de la Copa Colombia, Millonarios ya comenzó a trabajar en el proyecto deportivo de 2024, un año en el que buscará ser protagonista nuevamente en Colombia, pero también en la Copa Libertadores.

(Ver también: Fichajes Liga BetPlay hoy jueves 14 de diciembre: altas, bajas y rumores para 2024)

Para cumplir con esos objetivos, los directivos y el cuerpo técnico saben que tienen que reforzarse bien porque con la nómina que tienen no podrán competir internacionalmente de la mejor manera, así que deben buscar jugadores que potencien el equipo, principalmente en la delantera y en la zona de los arqueros.

Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, ya que Millonarios ha tanteado la posibilidad de muchos jugadores, pero por distintas razones las negociaciones no han avanzado y por eso, pese a que el cuadro ‘embajador’ terminó su participación en el torneo hace más de una semana, aún no se han anunciado nuevas incorporaciones.

Lee También

Nicolás Vikonis no llegará a Millonarios para 2024

Una de las posibilidades que manejó Millonarios para reforzar la plantilla de cara al próximo año, contando con la salida del arquero Juan Moreno, fue el guardameta uruguayo Nicolás Vikonis, ídolo de la institución debido al título que ganó en Bogotá en 2017.

Según le contó el deportista al periodista Mariano Olsen, sí hubo acercamientos, pero por la situación contractual de Vikonis con el Celaya de México, no se pudo avanzar y al final la negociación se cayó.

Nico Vikonis me aclara desde México: “Tuve contactos con Millonarios pero mi realidad contractual con Celaya hace imposible la chance de regresar.

Nada tiene que ver la posibilidad de ser alternativa, Millos es y será siempre mi casa y volveria en cualquier circunstancia”. pic.twitter.com/uotar3wKJy — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 14, 2023

Sin embargo, más allá de la negativa del arquero, Vikonis publicó en sus redes sociales que igual está muy agradecido con el equipo porque “siempre va a ser su lugar feliz”.

Siempre vas a ser mi lugar feliz 💙!!

Siempre agradecido contigo @MillosFCoficial 🏆⚽️ !! https://t.co/nwJC11Ym5e — Nico Vikonis (@nicovikonis27) December 14, 2023

Cabe recordar que Vikonis estuvo en Millonarios durante tres temporadas antes de irse al fútbol de México, pero en su paso por Bogotá ganó el campeonato de 2017 frente a Independiente Santa Fe.

(Ver también: Gamero reveló por qué Millonarios escogió a Diego Novoa y qué pasará con Juan Moreno)

Qué refuerzos han llegado a Millonarios

Por lo pronto, Millonarios todavía no ha anunciado ninguna contratación de forma oficial, pero al parecer el primer jugador que llegará para 2024 será Diego Novoa, exarquero del América de Cali.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.