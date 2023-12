Durante los últimos días se rumoró en redes sociales que tanto Juan Moreno como Elvis Perlaza serían dos de los jugadores que saldrían del conjunto capitalino para 2024.

Al respecto, este martes 12 de diciembre se conoció que el joven arquero, que fue el suplente de Álvaro Montero a lo largo del campeonato, no seguiría en las toldas azules para la próxima temporada.

Así lo aseguró el periodista Julian Capera, quien mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) que desde las directivas del equipo se les comunicó a los representantes del jugador que su contrato no sería extendido.

🚨 Juan Moreno no continuará en Millonarios. El club acaba de notificar a los representantes del portero que no habrá extensión de contrato.

La información del portero del conjunto ‘Embajador’ se conoció horas después de que Guillermo Arango asegurara que el también guardameta Diego Novoa estaba muy cerca de ser contratado por Millonarios.

De acuerdo con el comunicador, el arquero —que jugó en La Equidad y recientemente en América de Cali— llegaría en condición de agente libre y sería el suplente principal, como lo fue Juan Moreno, de Álvaro Montero.

Aunque no hay confirmación oficial por parte del club, el periodista César Augusto Londoño aseguró en ‘el Pulso del Fútbol’ que la contratación de Novoa ya era todo un hecho.

La salida de Moreno y la llegada de Novoa se suman a los movimientos en Millonarios de cara al 2024, donde el equipo busca reestructurarse para encarar nuevos desafíos y recuperar el nivel competitivo en el ámbito local e internacional en la Copa Libertadores.

En redes sociales, diferentes seguidores de Millonarios mostraron su inconformidad con dicho fichaje al asegurar que hubiera sido mejor darle otra oportunidad a Moreno pese a los errores que llegó a cometer en alguna oportunidad.

Nooooooooooooo @MillosFCoficial qué tiene en la cabeza? Noo y no y no. Por qué si venían haciendo las cosas bien empiezan a cambiar todo. Eso pasa cuando se dejan convencer lo que les ofrecen y no compran lo que quieren.

