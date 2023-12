Luego de no lograr la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2023-2 y quedar subcampeón de la Copa Colombia, el cuerpo técnico y los directivos de Millonarios ya trabajan en el proyecto de 2024, teniendo en cuenta que dentro de los objetivos están volver a ser protagonistas en el país, pero también avanzar de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, al parecer este no ha sido un tema sencillo de manejar, pues muchos jugadores que han buscado tienen salarios muy altos, las exigencias de Alberto Gamero no están alineadas con las de Gustavo Serpa y por eso actualmente habría un problema interno que estaría complicando algunas cosas.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que Millonarios se quiere reforzar en dos zonas principalmente, en la parte de los delanteros, con un 9 natural y un extremo, y en los laterales, ya que sienten que necesitan jugadores importantes que apoyen tanto en atacar como en defender.

De hecho, además de todos los nombres de delanteros que han sonado, como el caso de Miguel Borja, Harold Preciado y Pablo Sabbag, ahora hay en carpeta un futbolista proveniente de España que le podría brindar mucho al equipo de Alberto Gamero.

Millonarios busca a jugador que estuvo en Barcelona

Según informó el periodista Julián Capera en el programa ‘Es un hecho’ del diario AS, al equipo bogotano le ofrecieron al jugador de 20 años Juan David Fuentes, quien hizo todo su proceso de inferiores en el Barcelona y alcanzó a entrenar con el primer equipo, pero nunca debutó oficialmente.

“En esa búsqueda de refuerzos le ofrecieron a Millonarios a Juan David Fuentes, delantero que estuvo en Barcelona y que no tuvo muchas chances. Estuvo en la Sub-20 de Colombia y ahora juega en el Ostende de Bélgica. Por lo pronto hay acercamientos, pero nada oficial”, dijo el periodista.

De forma profesional, Fuentes estuvo en el segundo equipo de Barcelona en la temporada 2022-2023, jugando 26 partidos y anotando dos goles, pero para tener más minutos y crecer deportivamente, se fue al fútbol de Bélgica y hasta ahora ha disputado apenas 7 compromisos y no ha anotado ningún gol.

Por lo pronto, todos son rumores, pues Millonarios aún no ha confirmado a ningún refuerzo y los aficionados confían que sea porque no ha terminado el torneo, más no porque en verdad no se haya concretado nada con ningún jugador de cara a 2024.

