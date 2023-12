David Mackalister Silva ha sido de los futbolistas más importantes de Millonarios en la última época, pues su nivel ha sido muy bueno, lidera al grupo, hace jugadas que pocos esperan y por eso muchos lo pedían para la Selección Colombia.

Sin embargo, por su edad y la cantidad de jugadores colombianos que hay en su misma posición, esa opción se veía muy lejana, pues las convocatorias pasaban y el técnico Néstor Lorenzo no se fijaba mucho en él, pese a que lo elogiaba en varias oportunidades.

Por su parte, Mackalister seguía destacando y manifestaba su deseo de algún día vestir la camiseta ‘tricolor’, pues sabía que no era fácil, pero igual se ilusionaba con alguna oportunidad.

Ahora, después de mucho trabajo y esfuerzo, ese llamado llegó y aunque no es para unas Eliminatorias o un partido oficial, sí estará en el combinado nacional para los amistosos contra Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre, respectivamente.

📝 𝘾𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨 Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para los amistosos 🆚 🇻🇪 y 🇲🇽 🔗 https://t.co/qToe7uTn3D#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/KN2j66YLac — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 4, 2023

Mackalister Silva, emocionado por su convocatoria

Apenas aterrizó Millonarios a Bogotá luego del partido contra el América en Cali, que dejó al conjunto bogotano sin chances de llegar a la final de la Liga BetPlay, el jugador atendió a los medios de comunicación y se le notó su emoción por la noticia de su llamado al combinado ‘cafetero’.

Ⓜ️🇨🇴 @davidms06 sobre su primera convocatoria a la Selección Colombia: “La verdad que muy feliz, como en la película, esta parte de mi vida se llama felicidad. Todavía me erizo, es algo que soñé y que hoy gracias a Dios puedo cumplir. No hay palabras para expresar la felicidad”. pic.twitter.com/5cy1949g0X — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) December 5, 2023

“Como dice la película, esta parte de mi vida se llama felicidad, y todavía me erizo porque es algo que soñé y que hoy le doy gracias a Dios porque se va a dar, entonces no encuentro palabras para describir la felicidad que siento”, dijo el capitán de Millonarios.

Y sobre cómo se enteró, agregó: “Fue bien curioso, la verdad, porque me enteré como a las 10:30 de la mañana, más o menos, y el que me contó fue [Fernando] Uribe, quien me mandó tres corazones con los colores de la bandera de Colombia y un mensaje felicitándome, pero creí que me iban a molestar, pero cuando bajé fue cuando el ‘profe’ me informó y ahí ya me emocioné”.

Finalmente, explicó que le contó a su esposa y que ella no podía dejar de llorar porque era un momento que soñaban todos en su familia desde que comenzó a jugar fútbol profesional, recordando que este es el primer llamado que recibe en su carrera profesional.

Cuándo juega la Selección Colombia

Colombia ya se concentró en Bogotá con 10 jugadores, pero en las próximas horas se sumarán Álvaro Montero, Daniel Cataño y David Mackalister Silva, por lo que no estarán en el juego contra Atlético Nacional.

Los siguientes partidos de la Selección nacional serán el próximo domingo 10 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde en Miami contra Venezuela, mientras que contra México se enfrentará el sábado 16 de diciembre a las 7:00 de la noche también en Estados Unidos.

