Luego de la eliminación de la Liga 2023-II, tras caer ante América en la penúltima fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales, Alberto Gamero hizo un balance positivo del desempeño de su equipo alo largo del año.

El estratega samario no reveló mayores detalles, pero sí aseguró que hay varias “cosas habladas” de los refuerzos para el próximo año.

“Sería irrespetuoso hablar de contrataciones para el año entrante, nos queda un partido en el que vamos a salir a buscarlo y ganarlo. El día jueves, después del partido nos sentaremos a hablar con los directivos, ya hay cosas que están habladas”, comentó el estratega al ser interrogado por nuevas caras para la próxima temporada.

De la derrota ante el América, el DT de Millonarios destacó del juego: “el partido a mi modo de ver fue de ida y vuelta, nosotros vinimos a buscar un resultado, América de Cali por momentos nos cogió el balón y también nos atacó, pero también se lo quitamos y lo atacamos, esto es fútbol y ellos hicieron uno para ganar el partido”.

“Me parece que nosotros tuvimos opciones, salimos con la misma idea y la misma mentalidad, terminamos jugando con un solo mediocentro que era Vega, jugamos con dos 10, con dos delanteros centro, buscamos donde más se podía, hicimos variantes para por lo menos empatar el partido y dejar el grupo con posibilidades, pero no pudimos. América de Cali hizo el gol y lo defendió muy bien”, añadió Gamero al respecto.

Entretanto, destacó sobre sus jugadores: “todos queremos ganar e ir a la final, desafortunadamente esta vez no nos alcanzó, pero a falta de un partido estoy feliz y orgulloso de este grupo. Somos los líderes en la reclasificación, no sirve para nada entre comillas, pero son 92 puntos que hay encima, tenemos un título que nos da para estar en fase de grupos y hoy completamos 79 partidos, con los cinco amistosos. Se pensaba que el segundo semestre sería de transición, pero nosotros no lo hicimos así, lo cogimos para disputar y enfrentar finales, me voy tranquilo con el grupo y vamos a jugar un partido con dignidad, como siempre lo ha hecho este equipo”.

Y añadió del balance del 2023: “no todo es malo, hay muchas cosas buenas, siempre peleamos por las finales, competimos y vinimos aquí a buscar un resultado, también pasó en la Copa y en todo el año. Millonarios tiene 92 puntos en el año, son pocos equipos que hacen eso, nos metimos en dos cuadrangulares y fuimos a la final en una, salimos eliminados con las botas puestas. No vi un equipo cansado, hasta el último minuto tratamos de hacer el empate. Ahora tendremos la posibilidad de descansar y de pensar para tomar energías”.

Y es que debido a que ya se definió el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga, luego de que Millonarios quedara eliminado y se confirmara que Medellín es el primer finalista, la programación de la última fecha de esta fase del rentado local cambiaría.

Ya varios medios y periodistas deportivos indicaron que el Grupo A, donde están Águilas, Cali, Junior y Tolima, no disputarán los compromisos a la misma hora, como se hace habitualmente.

Así las cosas, Águilas y Cali jugarían desde las 6 de la tarde del próximo miércoles, a la par con Millonarios y Nacional, que son del grupo B.

Mientras que sobre las 8:15 de la noche, los compromisos que cerrarán el telón de los cuadrangulares será Junior y Tolima y Medellín América.

La sexta fecha de los cuadrangulares queda para el miércoles así: 6:00 pm.

Millonarios-Nacional

Águilas Doradas-Cali 8:15 pm.

Junior-Tolima

Medellín-America — Diego Rueda (@diegonoticia) December 4, 2023

