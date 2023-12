Este martes 12 de noviembre se conoció que el bogotano Diego Novoa, a falta de una firma, será el nuevo arquero de Millonarios para la temporada 2024 y llegará a ocupar el puesto de Juan Moreno.

El fichaje, que sería anunciado por el club bogotano próximamente, desató un fuerte debate en redes sociales, ya que diferentes aficionados del ‘Embajador’ expresaron su inconformidad con dicha contratación.

Temas como la edad —tiene 34 años—, su pasado deportivo —su último equipo fue el América de Cali—, sus provocaciones a la hinchada, entre otros, fueron algunas de las críticas que se hicieron al respecto.

Por qué Diego Novoa llegará a Millonarios

El fichaje del guardameta tiene una razón de peso y, según el periodista Carlos Antonio Vélez, fue aprobado completamente por el técnico Alberto Gamero. De hecho, este miércoles el entrenador dio el motivo real por el que se fijaron en él como suplente de Álvaro Montero.

“Nosotros queríamos tener otro arquero más en la plantilla con un poco más de experiencia. El nombre de Novoa, que aún no está confirmado porque faltan unos temitas todavía, es una persona que conoce Bogotá, conoce la altura y nos puede dar una mano en un momento determinado”, detalló este miércoles el estratega en Antena 2.

En dicho diálogo, el periodista Carlos Antonio Vélez confirmó que durante el transcurso del día la contratación quedará completamente arreglada, por lo que Novoa será el segundo arquero del equipo.

En ese sentido, las probabilidades de que Juan Moreno, que fue el suplente de Montero en los últimos meses, salga del equipo son bastante altas. Así lo aseguró Gamero, que mencionó que el tema está en manos del empresario del jugador.

“No sé lo de Juanito todavía. Tengo entendido que el tiene un empresario que se dio cuenta que iba a venir otro arquero y seguramente no le cayó bien. Me parece que el empresario ha dicho que él necesita y quiere jugar y eso no es seguro [en Millonarios]. Tengo entendido que él quiere otra posibilidad”, agregó el técnico samario.

En la misma entrevista, Alberto Gamero mencionó que aún están buscando contratar dos laterales y un delantero centro, pero que ya tienen varios nombres en carpeta. Eso sí, resaltó la disposición de la directiva de Millonarios por reforzar el equipo con nombres que le gusten al cuerpo técnico.

