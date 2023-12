La División Mayor del fútbol profesional colombiano (Dimayor) tuvo una reunión este martes 12 de diciembre en donde se tomaron varias decisiones con respecto al formato de los torneos del próximo año, la importancia que tendrá la Copa Colombia, calendario y mucho más.

Dicha reunión duró poco más de 3 horas, ya que las decisiones no eran fáciles de tomar, teniendo en cuenta que unos clubes no estaban muy de acuerdo con lo que querían otros, así que tomar las decisiones no fue una tarea fácil.

Cambios en el fútbol colombiano para 2024

El primer gran cambio en cuanto a la Liga BetPlay no fue ni en los cuadrangulares ni en cuanto al calendario del campeonato, sino en la jornada de clásicos, ya que en 2024 no habrá y por eso hay muchos hinchas molestos.

Cabe recordar que la jornada de clásicos era aquella en donde se disputaban todos los partidos entre los equipos de la misma ciudad, como Millonarios contra Santa Fe en Bogotá, Nacional contra Medellín en Antioquia y Cali contra América en el Valle del Cauca, por ejemplo, por lo que era una fecha de mucha emoción en el fútbol colombiano.

Además, por otro lado, se habló de la clasificación de los equipos en las copas internacionales, ya que antes, por ejemplo, el que ganaba la Copa Colombia tendría un cupo para la fase previa a grupos de la Copa Libertadores, pero eso ya no será así.

Tal como se determinó en la reunión de la Dimayor, ahora los que irán a la Copa Libertadores serán los campeones de cada uno de los semestres y los dos mejores clubes de la reclasificación anual.

Por su parte, el equipo que gane la Copa Colombia, como Millonarios o Nacional en las últimas dos ediciones, ya no estarán en la fase previa de grupos, sino que irá directamente a la Copa Sudamericana.

🚨 Liga Betplay 2024: sin fecha de clásicos. Reclasificación entregará DOS CUPOS a fase previa de Copa Libertadores. 🚨 Copa Betplay 2024: entregará cupo a COPA SUDAMERICANA. — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 12, 2023

Estos son cambios que a los hinchas no les gustaron mucho, ya que la importancia de la Copa Colombia, por ejemplo, pasaba precisamente por su clasificación a la Libertadores, pero como ya no será así, los clubes no la disputarán con la misma importancia que antes.

