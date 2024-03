Por: Noticias 24/7

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras de la Selección Colombia en la camada dirigida por José Néstor Pékerman. Junto a una generación de excelentes jugadores, lograron poner a la ‘Tricolor’ en un mundial, 16 años después.

No obstante, al finalizar el ciclo de Pékerman en Colombia, se han ido destapando situaciones que habrían dañado el ambiente dentro del equipo. Pascual Lezcano es un nombre que rondó durante toda la estadía en la selección nacional por los rumores de que habría convertido las convocatorias en un negocio. Incluso, la salida del entrenador de Venezuela se dio por estos mismos motivos.

Teófilo Gutiérrez explicó por qué no fue al Mundial de Rusia 2018

‘Teo’ fue un nombre fijo por varios años en la ‘Tricolor’, su titularidad en el Mundial de Brasil 2014 y reemplazando a Falcao lo convirtieron en uno de los inamovibles. Sin embargo, para 2018, el país se llevó una gran sorpresa.

El barranquillero, que hoy está en Real Cartagena, hizo parte de la prelista para la cita orbital en Rusia, gracias al gran papel que venía desempeñando en Junior. Pero no hizo parte de la convocatoria final y los delanteros fueron Falcao, José Izquierdo, Carlos Bacca, Luis Muriel, Miguel Borja.

6 años después, Teófilo se destapó sobre los motivos que lo alejaron de la lista final para viajar a Rusia. “Yo creo que no fui por problemas que no me gustaron adentro de la Selección y algunos ya saben. Después se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección”.

Y aunque no dio nombres, relató que le dijeron “si vas al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto”. A lo que él contestó que no le gusta que le impongan cosas: “Yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no”, concluyó.

"AL MUNDIAL DE RUSIA NO FUI PORQUE HUBO COSAS QUE NO ME GUSTARON DENTRO DE LA SELECCIÓN" ❌🇨🇴 🗣️ Teófilo Gutiérrez reveló el porqué de su ausencia en la Copa del Mundo de 2018. 🎙️ @johamorenoG en #FútbolAsíDSPORTS pic.twitter.com/iOWeobmqy9 — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 16, 2024

