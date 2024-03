Para nadie es un secreto que Jorge Bermúdez, más conocido como ‘el Patrón’, es uno de los periodistas deportivos más controversiales del país debido a sus picantes declaraciones relacionadas principalmente con el fútbol.

De hecho, no se la lleva bien con algunos colegas y hace poco perdió un trabajo por una crítica que le hizo a Carlos Antonio Vélez. De este y otras situaciones habló este viernes 15 de marzo durante una entrevista con el programa ‘Parlando Con Pacho Alerta’, producido por Miacom.

Entre las anécdotas que expuso el comunicador nacido en Armenia se destacó una con el narrador Eduardo Luis, quien le hizo un comentario que hasta el día de hoy recuerda completamente.

En medio de un ejercicio en el que debía escoger algunos colegas para que jugaran en su equipo, el ‘Patrón’ dejó por fuera al ‘Toxi’ y explicó por qué.

“A Eduardo Luis póngale amarilla porque el hombre tiene sus envidias hacia mí. El hombre creo que no soporta que tenga 600.000 suscriptores en YouTube”, dijo inicialmente.

Aunque iba a dejar el tema ahí, Bermúdez aprovechó la oportunidad para exponer una anécdota que ocurrió entre ambos.

“Un día que estábamos en televisión y yo estaba a punto de tomar la decisión de irme de Win [Sports], le dije: ‘Eduardo, yo me quiero ir de acá porque no me dan la chance de comentar y solo hago planta baja’ y él me decía que perseverara’”, narró.

Luego, agregó: “El hombre me dijo ‘hermano, es que para comentar en televisión hay que ser bonito’. Ahí yo dije que estábamos jodidos y que no iba a comentar en televisión. En vez de darme un mensaje de ‘hágale’, me bajó la caña… Y eso que él tampoco es muy bonito para andar en televisión”.

