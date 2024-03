A través de un comunicado oficial, el medio digital le salió al paso a la versión del periodista Jorge Bermúdez, quien aseguró en el canal de YouTube ‘El parche del fútbol’ que su despido se dio por una crítica que hizo sobre Carlos Antonio Vélez.

Tal y como explicó El Futbolero, la decisión de no contar más con la opinión del ‘Patrón’ fue tomada por la dirección general a raíz de “ciertos desacuerdos con el proceder” del periodista, mas no por una queja del analista de Win Sports.

“Queremos informar a nuestros seguidores sobre la reciente salida de Jorge

Bermúdez de nuestro medio deportivo. Queremos aclarar que esta decisión fue tomada completamente por la dirección general de El Futbolero Colombia, en vista de ciertos desacuerdos con el proceder de Jorge Bermúdez, los cuales no van de la mano con la cultura organizacional de la compañía“, mencionaron.

Asimismo, el medio aclaró que Carlos Antonio Vélez no tuvo nada que ver en el despido de Bermúdez, argumentando que la compañía optó por separar camino con el ‘Patrón’.

“Deseamos aclarar que Carlos Alberto Vélez, nunca solicitó la desvinculación de Jorge Bermúdez de nuestra plataforma. Reconocemos el trabajo y la trayectoria de Jorge Bermúdez en el ámbito deportivo, pero consideramos que en este momento es lo mejor para ambas partes seguir caminos separados”, precisaron.

Carlos Antonio Vélez no pidió el despido de Jorge Bermúdez. Desde ayer tenia la info confirmada, pero me pidieron silencio porque habría comunicado oficial. El mismo ya salió. A Jorge lo despiden por su forma irrespetuosa de dirigirse a un colega, no por otra cosa. pic.twitter.com/oP3S9RYGqg — Paolo Arenas (@PaoloArenas) March 7, 2024

Qué dijo Jorge Bermúdez sobre Carlos Antonio Vélez

Mediante un video publicado en YouTube, Jorge Bermúdez explicó la razón por la que lo sacaron del proyecto de El Futbolero, en el que, junto a otros periodistas deportivos del país, daba su opinión sobre temas de coyuntura.

“Venía colaborando en el medio El Futbolero y en estos días recibí la notificación de parte de ellos que no seguía, que no continuaba. Me dijeron que Carlos Antonio Vélez, que también colabora en El Futbolero, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en mi canal (‘El parche del fútbol’) en días pasados”, dijo.

Y añadió: “Me dijeron que él, o sea, Carlos Antonio Vélez, les había hecho llegar el video donde yo lo critiqué por sus comentarios y análisis. Me dijeron que a ellos, como empresa, eso que yo dije les parecía como de mala onda y que tomaban la decisión de no continuar conmigo… Me dijeron, además, que estaban contentos con mi trabajo, que les parecía espectacular, pero que gracias por todo”.

