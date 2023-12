No importa cuál sea el tema del que opine, Jorge Bermúdez siempre desata controversia. Un ejemplo claro se dio hace unos días, luego de que dijera que el Junior de Barranquilla era el cuarto equipo más grande de Colombia.

Reconocido por ser directo, tener muy claras sus convicciones y hablar sin pelos en la lengua, el popular ‘Patrón’ se ha convertido en uno de los comunicadores deportivos más mediáticos del medio.

Para conocer un poco más sobre sus gustos y sus convencimientos, Bermúdez fue invitado al programa ‘SíSePuedCast’, donde además le preguntaron por varios de sus colegas colombianos.

El primer nombre por el que le preguntaron fue Ricardo Henao, presentador y comentarista del Canal RCN y Win Sports.

“Ser humano complicado, difícil. Soy honesto… para mí. Para 50 personas es un gran ser humano, una persona espectacular, fenomenal. Como para mí… usted le pregunta a mi mamá por mí y le dice que soy el mejor periodista de este país, pero le pregunta a la mamá de Cadavid y dice que él. Cada quien tiene su visión y para mí fue una persona y compañero complicado en RCN”, dijo Bermúdez sobre el caldense.

Posteriormente, al ‘Patrón’ le mencionaron al fallecido Édgar Perea, de quien dio una opinión corta, pero certera: “Todo un ícono, una marca”.

Luego, apareció el nombre de César Augusto Londoño (uno de los de mayor trayectoria), de quien le disgusta una de sus facetas: cuando analiza partidos.

“Muy bueno entrevistando y hablando con gente, extraordinario. Ese programa que tenía en Win [Sports] hablando con la gente, yo me la pasaba pegado viéndolo. No me gusta escucharlo en sus análisis y comentarios, pero hablando, que eso es una virtud, lo hace a la perfección. Cuando analiza los partidos, no lo escucho”, señaló el ‘Patrón’.

Los miembros del pódcast le pidieron su opinión sobre el narrador Tito Puccetti, de paso por ESPN, y, aunque no ha trabajado con él, dijo tener una imagen quizás errónea.

“Tengo la imagen de él de que trata de ser una buena persona al aire, pero que de pronto no. Es la imagen que tengo. De pronto trabajando algún día con él cambie la imagen, pero es la que tengo”, agregó Bermúdez.

Por último, apareció el nombre de Carlos Antonio Vélez —otro de los que más controversia despierta con sus apreciaciones— y el ‘Patrón’ lo tildó como un “ejemplo”, pese a que constantemente lo critica.

“Es un maestro, para mí es maestro. Yo soy pupilo de Vélez, él me dio la oportunidad y me ha enseñado mucho, lo bueno y lo malo. Él no te da cátedra, pero con el ejemplo la da. Eso último de desvalorizar el triunfo de Colombia ante Brasil es mezquino y eso me da ejemplo para no ir por ese camino”, concluyó en el mismo diálogo.