La tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay dejó la eliminación del América de Cali, que cayó en su visita a Atlético Nacional y quedó sin posibilidades de acceder a una posible final.

A raíz de esto, diferentes periodistas deportivos le cayeron al técnico Lucas González, a quien señalan de tener falta de autocrítica en los partidos en los que su equipo pierde.

Uno de ellos fue Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien después del compromiso entre ‘verdolagas’ y ‘escarlatas’ publicó un video en su canal de YouTube y dio su opinión sobre el fracaso del América.

Qué dijo ‘Patrón’ Bermúdez de Lucas González

Desde el principio del clip, el comunicador fue enfático en mencionar que la eliminación del equipo vallecaucano fue “fulminante” y trató de “milonguero” al estratega.

“Lucas, dejate de joder. Dejate de joder con tanta milonga… ¡más trabajo!. Ya Tulio Gómez dijo que le iba a dar continuidad, pero queremos ver a un Lucas González serio, aterrizado y no pensando que esto es Disney y ‘Alicia en el país de las maravillas’. No, aterrizado en el fútbol que dirige, trabajando bien a su equipo y no quejándose de que no tiene nómina y buenos jugadores”, dijo inicialmente Bermúdez en su apreciación.

Pero allí no quedó todo, pues Bermúdez le pidió a González más trabajo para demostrar que todo lo que sabe no se queda solamente en la teoría.

“Menos milonga y más ‘work’ [trabajo en inglés] porque estás quedando como un milonguero. Me enerva cuando se echa tanta mentira y tanto cuento”, agregó.

En ese momento, el ‘Patrón’ comenzó a tratar de imitar a Lucas González para luego lanzarle otra crítica.

“Lleva 5 partidos perdidos, dejate de joder, ¡dejate de joder que eso no es lo que quiere la hinchada del América! Perdónenme, pero es que me calienta cuando esos técnicos salen a echar tanto cuentazo y tanta mentira. En vez de salir y decir ‘estamos mal, jugamos mal, no hicimos nada, en 3 partidos quedamos eliminados, este equipo no tuvo soluciones’”, concluyó el periodista, muy molesto.

