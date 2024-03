A través del canal de YouTube ‘El parche del fútbol’, Jorge Bermúdez explicó la razón por la que lo sacaron del proyecto de El Futbolero, en el que, junto a otros periodistas deportivos del país, daba su opinión sobre temas de coyuntura.

(Vea también: “Increíble; nos advirtieron”: Hernández Bonnet, por robo a grupo de Gol Caracol)

El panelista de ESPN explicó que su salida del citado medio se debe a Carlos Antonio Vélez —también hace parte del grupo de talentos—, quien, tal y como contó, puso una queja ante los dueños de la compañía por una crítica que le hizo en su canal digital.

“Venía colaborando en el medio El Futbolero y en estos días recibí la notificación de parte de ellos que no seguía, que no continuaba. Me dijeron que Carlos Antonio Vélez, que también colabora en El Futbolero, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en mi canal (‘El parche del fútbol’) en días pasados”, dijo.

Y añadió: “Me dijeron que él, o sea, Carlos Antonio Vélez, les había hecho llegar el video donde yo lo critiqué por sus comentarios y análisis. Me dijeron que a ellos, como empresa, eso que yo dije les parecía como de mala onda y que tomaban la decisión de no continuar conmigo… Me dijeron, además, que estaban contentos con mi trabajo, que les parecía espectacular, pero que gracias por todo”.

Bermúdez aceptó que hay que hacerse cargo de las palabras, pero manifestó que el despido le parece injusto y que eso le representa un golpe para su finanzas.

“A raíz de eso me bajaron del bus. Ciclo cerrado. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y nos debemos hacer cargo de ellas, en este caso, perdí el empleo y voy a dejar de recibir ese ingreso mensual que es importante para mí como trabajador”. precisó.

Y agregó: “Asumo mi responsabilidad, dije cosas que no gustaron, que incomodaron y adiós, me hago cargo… No sé si esta despedida y por las razones que lo hicieron es justa o injusta. En mi opinión, me parece injusta porque las criticas no las hice en El Futbolero y no tengo interacción con el señor Carlos Antonio Vélez. La critica la hice en mi canal y no creo que haya sido tremenda. Me parece injusta. Perdí el empleo y el salario“.

Lee También

Finalmente, el ‘Patrón’ Bermúdez comentó que Carlos Antonio Vélez tiene “rabo de paja”, argumentando durante su trayectoria se ha dedicado a criticar y que ahora le llega una en contra pone una queja y provoca un despido.

“Que Carlos Antonio Vélez se indigne, se enoje, se disguste y ponga quejas por una crítica cuando él durante toda su vida lo único que ha hecho es criticar hasta más no poder a colegas, periodistas, aficionados, futbolistas, técnicos de fútbol, entre otros. Increíble ese rabo de paja, que a uno le disguste y ponga quejas porque le hicieron una crítica, cuando ha hecho eso durante toda su vida”, concluyó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.