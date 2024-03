Hace algunas semanas, Carlos Antonio Vélez y Jorge Bermúdez dieron de que hablar tras el fuerte cruce que tuvieron. En su programa, Palabras Mayores, Vélez había manifestado que Nacional tenía que seguir el modelo de Millonarios.

Ante estas afirmaciones, el ‘Patrón’ salió a contradecirlo y lo trató de burro, pues según él, el único equipo al que debe imitar el verdolaga es a el mismo, pues ya tuvo un proceso que lo llevó a ser campeón de América.

(Vea también: “No hemos considerado salir”: Mauricio Navarro)

Posterior a esto, Carlos Antonio no se pronunció, sin embargo habría tomado represalias por otros medios y Bermúdez terminó siendo despedido de uno de sus trabajos.

Hasta hace poco, Jorge Bermúdez se encontraba trabajando con el medio ‘El Futbolero’. Allí entregaba sus comentarios sobre el fútbol colombiano y los diferentes equipos. Pero su estadía en dicho medio llegó a su fin por el comentario que hizo sobre Vélez, que también hace parte de ‘El Futbolero’.

Según contó el comunicador en su canal de YouTube, el mismo Carlos Antonio habría sido el responsable de su despido.

“En estos días recibí la notificación de parte de los dirigentes de ‘El Futbolero’, que no continuaba. Lo que me dijeron fue que Carlos Antonio Vélez, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en mi canal días pasados. Él les había hecho llegar el video en el que yo hablé de él. Me dijeron que estaban muy contentos con mi trabajo, pero que no seguía, dicen que les pareció de mal gusto mi comentario sobre Carlos Antonio”, dijo.