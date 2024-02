No hay duda que uno de los periodistas más críticos con el presente de Atlético Nacional es Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez. En su canal de YouTube, en programas dónde es panelista y hasta en sus redes sociales, no tiene pelos en la lengua para decir verdades sobre la crisis del verdolaga.

Incluso, se ha peleado con grandes del periodismo colombiano como Carlos Antonio Vélez. Y es que la posición de Bermúdez con respecto a la actual situación del verde es muy clara y por eso critica las formas en las que se está manejando el club, pues no va acorde con su historia y su grandeza.

En su última aparición en ESPN, dejó un contundente mensaje en contra de la junta directiva a quienes aseguró ya no creerles y señaló de ser los culpables de la crisis deportiva del equipo.

“A los actuales directivos de Nacional yo no les creo, no confío en ellos. Hay tremendos técnicos pero van a llegar a dónde, con quién, uno solo no saca adelante el barco. Ya ha pasado gente brillante, Lillo, Osorio, 14 técnicos han pasado después de Reinaldo Rueda y nada. Entonces el problema no está en el entrenador, está en otro lado”, declaró el comunicador.