El mal presente de Atlético Nacional no solo causa malestar y opiniones divididas en la hinchada, también en los periodistas. Así quedó demostrado con la percepción que tienen algunos grandes líderes de opinión de nuestro país. Hablamos de Carlos Antonio Vélez y Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, dos de los periodistas deportivos más respetados en Colombia.

(Lee también: BODMER YA COMUNICÓ SU DECISIÓN FINAL)

Todo comenzó con el comentario que hizo Vélez en el que asegura que Nacional quiere comenzar un proceso tal y como el que tiene Millonarios. Esto no le gustó para nada a Bermúdez quien en su programa ‘El Parche del Fútbol’ contradijo a su colega con un tono de enojo, incluso lo trato de ‘Burro’.

Y es que según ‘El Patrón’ el verdolaga no se debe ver reflejado en ningún otro equipo de Colombia pues ya han hecho procesos exitosos y que les han dado títulos internacionales.

“Al Dios del fútbol ‘Velez’ siempre lo escucho es un maestro, hasta nos enseña qué no hacer. El hombre dijo que el objetivo de Nacional es iniciar un proceso como el que inició Millonarios, así lo dijo. Esto es una burla, Nacional se debe ver a sí mismo no a Millonarios. Hace 10 años hizo un proceso que lo llevó a ser rey de América. Doctor Antonio José Ardila póngale cero a Vélez, por burro. No tiene ni idea, ¿cómo va a copiar a Millonarios si Nacional ya tuvo un proceso multicampeón? No soporto la mentira”, sentenció el comunicador.