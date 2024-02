Los árbitros en Colombia viven una de sus peores crisis de los últimos años, ya que fecha a fecha cometen numerosos errores que perjudican el desarrollo normal de un partido y afectan, en muchas oportunidades, el resultado final del mismo.

(Ver también: Escándalo en el FPC: jugador es investigado por amaño de partidos y Dimayor se pronunció)

El último más grave fue el que se presentó en el estadio Poliderportivo Sur del municipio de Envigado, dado que América de Cali iba ganando por 0-1 en condición de visitante, pero el árbitro pitó un penalti a favor del local en el 90+3 (el cual no fue de ninguna manera) y así fue que se empató el compromiso.

Esto causó una gran polémica alrededor del arbitraje, dado que 24 horas después la Comisión Arbitral, liderada por Ímer Machado, sancionó a Heider Castro y Mauricio Mercado, VAR y AVAR de aquel juego, por ese desempeño y con eso buscaba solucionar todo.

Sin embargo, esto también ha despertado críticas, puesto que al final el juez central podrá seguir con su trabajo como si nada, mientras que a estos dos jueces, que son más jóvenes e inexperimentados, si les cayó todo el agua sucia del hecho.

Lee También

Carlos Antonio Vélez criticó a Ímer Machado

De hecho, uno de los mayores críticos del árbitro y de toda la Comisión Arbitral fue precisamente Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2, le dedicó un espacio al exárbitro Ímer Machado y le pidió su salida de la institución para acabar con todos los problemas de raíz.

“No pues qué decisión tan drástica. Perdónenme Heider y Mauricio, pero no existen. Que fácil es hacer justicia con los de ruana y romper la cuerda por el lado más delgado. A mí no me van a tranquilizar, porque yo no voy a comer de eso”, comenzó explicando Vélez.

Y argumentó: “Ímer, el problema eres tú. La solución es sacar a Ímer Machado y a todos sus filisteos. Esa es la casa mayor, pero pegarle a Castro y Mercado, qué pesar. No sean ‘malsanveros’. No tocan a los demás porque son de sus entretelas”.

(Ver también: Carlos Antonio Vélez, conmovido, contó secuestro que vivió y amenazas que tuvo su esposa)

Finalmente, Vélez aseguró que este hecho solo fue “carne para las fieras”, pero que al final no va a solucionar nada y los errores y las polémicas se van a seguir presentando partido a partido.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.