En el fútbol profesional colombiano se han presentado varios hechos recientemente que ponen en duda la naturalidad de los compromisos y los jugadores, pues ver a deportistas trotando en una jugada de peligro o resultados muy abultados porque el rival no hizo ninguna clase de resistencia, pone a muchos aficionados a sospechar.

Ahora, teniendo esto en cuenta, pero con nada confirmado por parte e la Dimayor o la Fiscalía, que es el ente que debería investigar esta clase de actos, el presidente de Patriotas de Boyacá, César Guzmán, aseguró que tiene a un jugador investigado por amaño de partidos y que por ahora está apartado de sus compañeros mientras sale una resolución oficial.

De hecho, el que dio a conocer la información fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2, aseguró un grupo de personas se contactaron con un jugador y hasta con un árbitro para tratar de mover el resultado a su favor.

“Un grupo de apostadores llamó a un jugador para que ayudara a modificar el resultado de un partido y convenciera a otros de sus compañeros de que ayudara”, explicó Vélez.

Y agregó: “Son dos partidos inicialmente los que están en investigación. Hay un árbitro cambiado y la invitación a otro jugador para que se tirara en el área para que le sancionaran un penalti”.

De hecho, Guzmán agregó que le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol los audios del VAR de esos juegos para esclarecer los hechos, pero que la respuesta a la petición fue negativa por parte de la entidad.

Qué dijo Dimayor sobre supuesto amaños de partidos

Ante este tema, que rápidamente se volvió centro de discusión en las redes sociales, el diario El Tiempo se contactó con el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, para aclarar los hechos y este confirmó que sí hay una investigación activa, pero que no podía dar más detalles para no entorpecer las labores de las autoridades.

“No puedo dar mayor información porque hay una investigación en curso. Cualquier cosas que se diga sobre el tema puede contaminar la investigación. Evidentemente, es un tema que se tiene que manejar desde la Fiscalía porque es la entidad que tiene las herramientas de la investigación con las cuales no cuenta la justicia deportiva”, dijo Jaramillo en el diálogo con el medio.

Lo cierto es que, según agregó Guzmán, el futbolista implicado, del cual no han querido dar el nombre para cuidar su integridad, no está entrenando a la par de sus compañeros y no lo hará hasta que se esclarezcan todos los hechos.

