El fútbol colombiano es diferente al de otros países, ya que no se juega con tanta intensidad, los choques no suelen ser tan fuertes, la mitad de la cancha en muchos compromisos no es tan poblada y por eso es que jugadores de edad avanzada pueden destacar, a diferencia de lo que pasa en otras ligas.

Además, estos jugadores comandan y lideran a los distintos equipos del fútbol colombiano, pues ahora la mayoría de capitanes son de edad avanzada para el deporte, pero igual son de los mejores jugadores del campeonato, como el caso de Hugo Rodallega en Santa Fe, Mackalister Silva en Millonarios, Dayro Moreno en el Once Caldas y Carlos Bacca en el Junior de Barranquilla.

Pese a eso, igual los jugadores reciben críticas por su edad, al punto de que cuando fallan un gol, por ejemplo, les gritan que se retiren, pero cuando los anotan, los aplauden y algunos hasta los piden para la Selección Colombia.

Ese es el caso de Hugo Rodallega, el capitán del equipo ‘cardenal’, quien ya suma cuatro anotaciones en seis fechas jugadas en el campeonato y es uno de los máximos artilleros, pero aún así recibe críticas hasta de una parte de su misma hinchada.

Hugo Rodallega le responde a las críticas por “viejo”

En diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, el futbolista aseguró que pese a esas personas que los molestan, igual ellos ponen su experiencia a la disposición del equipo para sacar buenos resultados.

No obstante, más allá de eso, sacó a flote un problema y es que ya no hay delanteros jóvenes en la Liga BetPlay que marquen la diferencia, por lo que los equipos se van envejeciendo y no hay un recambio cercano que prometa.

“Preocupante porque, anteriormente, se veían a muchos jóvenes en la tabla de goleadores. Estamos hablando de muchos años atrás, cuando jugadores de no más de 25 años estaban liderando o peleando el botín de oro”, explicó Rodallega.

Y agregó: “En cambio, ahora, los que estamos marcando la diferencia somos los viejitos, como dicen por ahí, y los que ya se están retirando. Quizá no estamos trabajando bien a nuestros jóvenes, a nuestras canteras“.

Ahora, también hay un tema que es evidente y es que ahora cualquier jugador de 17, 18 o hasta 20 años que medio destaca en cualquier equipo del fútbol colombiano ya lo quieren vender a la MLS o al fútbol de México, por lo que no hay tiempo de que se desarrollen en el país, sino que los exportan casi que de inmediato.

Esa también es una situación a revisar, porque varios de esos futbolistas no soportan la presión, el alejarse de la familia y hasta el idioma, por lo que terminan volviendo, pero ya con mucha menos expectativa.

