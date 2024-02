Este miércoles 14 de febrero, ‘Rafa’ Cifuentes contó la experiencia que vivió en la noche de este martes en el estadio El Campín mientras asistía al partido en el que Independiente Santa Fe derrotó de local 1-0 al Deportivo Cali.

Más allá de la victoria del equipo ‘Cardenal’, lo que llamó la atención del comunicador fue la sorpresa que se llevó al comer un plato de lechona, una de las comidas más amadas por los asistentes al recinto deportivo más importante de la capital del país.

“¿Sabe qué no me gustó del estadio y lo tengo que decir abiertamente? Cambiaron el proveedor de la lechona”, aseguró en el programa Pulzo Deportes.

El también periodista Antonio Casale mostró su asombro y se preguntó qué había pasado con el tradicional proveedor.

Acá, el momento de lo narrado:

Después de unos segundos de debate, donde Clara Támara les pidió a sus compañeros que dejaran a un lado la grasa y comieran más saludable, Casale insistió con el tema y se preguntó si ese cambió aplicará también para cuando juega Millonarios.

—¿Pero bueno el nuevo proveedor? Este sí me parece un tema de debate muy importante y debimos haber arrancado por ahí. 0 sea, ¿sacaron a la lechonería ‘El Gordo’ de El Campín solo para Santa Fe o también para Millonarios?— se preguntó Antonio Casale.

—No, no, no. En Millos se mantiene, tranquilo— le respondió ‘el Tigre’.

‘Rafa’ Cifuentes —que había hecho una apuesta en caso de que perdiera Santa Fe ante el Cali— tomó la palabra y dio su opinión al respecto.

“Ayer fui a comer y no me gustó. No estaba ‘El Gordo’ y no… Mi papá tampoco la probó. Es muy seca, de esa que no baja”, explicó Cifuentes.