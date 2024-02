Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe derrotó 1-0 a Deportivo Cali en el juego de la fecha 6 que se llevó a cabo el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Con este resultado Santa Fe ingresó al grupo de los ocho tras sumar diez puntos. Ahora ya piensa en lo que será el juego como visitante frente al Deportivo Pereira.

Sobre esto juego habló Pablo Peirano en la rueda de prensa post partido, donde destacó el funcionamiento de su equipo, el cual jugó con una línea de tres en el fondo y en el medio campo.

Rueda de prensa de Santa Fe: qué dijo Pablo Peirano

Balance del partido: “Habíamos analizado a Deportivo Cali, sabíamos muy bien cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Al comienzo del primer tiempo nos costó, pero de ahí en adelante, entramos en el partido y no salimos sino hasta el final. Lo ganamos y luego manejamos los tiempo”.

Y agregó: “Fuimos de menos a más, el segundo tiempo lo dominamos de principio a final. Esta vez tuvimos mejor circulación de juego, generamos ocasiones y, sobre el final del partido, pudimos ganarlo”.

Felicitaciones al equipo: “Vi muy bien al equipo, lo vi correcto, funcionaron bien más allá de una acción particular, creo que hicieron un partido perfecto y completo, cada partido es una historia diferente y vamos a analizar al equipo rival y cómo están los jugadores; hubo algunos que salieron tocados”.

Salida de Francisco Chaverra:”[Daniel] Moreno tiene la posibilidad de jugar por las dos bandas. Meléndez estaba haciendo un gran partido, pero no estaba ejecutando bien el último pase. Y Chaverra no tenía tanto trabajo defensivo. A Chaverra lo vimos agotado, no estaba tan fino como en otros partidos”.

