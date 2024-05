Cuando parecía que Liverpool se llevaba un triunfo tranquilo del Villa Park, pues vencía de visitante 1-3 al Aston Villa con un error de Emiliano ‘Dibu’ Martínez que terminó en autogol, apareció el delantero colombiano para amargarle la noche.

Y es que Jhon Jáder Durán no necesitó mucho tiempo para terminar como la figura, pues ingresó al minuto 79 en reemplazo de Nicolo Zaniolo y marcó los dos goles con los que se igualó el marcador.

The least we deserved. 😤

Jhon Durán's late double earns what could be a vital point. pic.twitter.com/ALQPPVODZW

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2024