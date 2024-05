En entrevista con el programa ‘Sinceramente, Cris’, Juan Felipe Cadavid habló de su experiencia en los medios de comunicación y recordó algunos episodios que han marcado su trayectoria, como la vez que el exfutbolista Julián Téllez le metió una cachetada.

En ese espacio, el comentarista se acordó del “error” que cometió con Óscar Córdoba hace varios años, cuando el vallecaucano era guardameta de Millonarios y estaba cubriendo un entrenamiento de dicho equipo.

(Vea también: “Mal mensaje para el rebaño que le sigue”: Vélez, contra Alberto Linero por Real Madrid)

Cadavid aclaró que el malentendido lo causó una frase inapropiada, pero que no tenía ninguna mala intención, pues recuerda el momento con cariño, ya que después entabló una buena amistad con el otrora número uno de Boca juniors y de la Selección Colombia.

“Él estaba en Millonarios, yo estaba cubriendo el entrenamiento para el noticiero y se metieron los hinchas. Empezamos todos a grabar y Óscar se fue encima de un colega, lo regañó y le dijo que en parte era culpa de nosotros que los hinchas se sintieran protagonistas porque los entrevistábamos”, dijo en un principio Cadavid.

Y añadió: “Yo salí y le dije a Óscar que si el colega no lo hace, lo regañan, porque todos los medios lo íbamos a hacer… Yo cometí el error de decir: ‘Óscar, ya estás para retirarte’. Y eso lo escuchó alguien”.

Lee También

Juan Felipe Cadavid y el lío con Óscar Córdoba en Millonarios

Tal y como comentó Cadavid, que además habló de la importancia de Falcao García en su matrimonio, sus palabras llegaron a oídos de Córdoba y en otro cubrimiento el caleño no se quedó con las ganas de hacerle el reclamo por lo dicho, resaltando que el exportero fue muy caballeroso al momento de encararlo.

“Otro día llegamos al entrenamiento y él, como el caballero que es, me llamó y me dijo: ‘Yo me retiro cuando yo quiera, no cuando tú decidas'”, precisó el periodista.

Incluso, el conductor de ‘El pulso del fútbol’ explicó que en ese momento no se acordaba de lo dicho y que aquella persona que lo había escuchado fue la que se encargó de recordarle las palabras.

Juan Felipe Cadavid le ofreció disculpas a Óscar Córdoba y ahora recuerda la anécdota con humor.

“Yo no me acordaba y pensaba si había dicho algo al aire en radio –estaba en el programa con Carlos Antonio Vélez–. La persona que escuchó estaba al lado y dijo que yo lo había dicho tal día, a tal hora y ahí me acordé”, indicó.

Y finalizó diciendo: “Óscar, como caballero que es, le dijo a la persona que tranquilo que él estaba hablando conmigo. Yo le ofrecí excusas a Óscar y hoy tenemos buena amistad… Óscar todavía se acuerda y nos reímos“.

Vea acá la entrevista completa:

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.