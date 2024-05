Desde hace un buen tiempo, Juan Felipe Cadavid salió de Win Sports para asumir un nuevo reto en Caracol Radio, donde conduce el programa ‘El pulso del fútbol’ junto a César Augusto Londoño.

Justamente, en entrevista con As Colombia, el periodista deportivo recordó su trayectoria y habló del incidente que tuvo con Julián Téllez, exfutbolista de América de Cali, Millonarios, entre otros, con quien compartió set en el popular espacio de debate ‘Saque largo’.

Según contó Cadavid, estando en Win Sports, Téllez le metió una cachetada durante una conversación sobre fútbol, lo cual provocó que ambos se distanciaran y acabaran con la amistad que sostenían.

“Julián Téllez, que era compañero mío en Win Sports, me dio una cachetada en un momento de calentura”, dijo en un principio.

Y agregó: “Este programa era más de verdad, con problemas entre nosotros, y había en el grupo gente que se lo tomaba muy personal. Julián tomó cosas muy personales. En un momento, donde no teníamos que estar hablando de fútbol, lo hicimos y terminó pegándome“.

De hecho, Cadavid contó que no tuvo una reacción agresiva en el instante, sino que, con cabeza fría, le dio prioridad a su imagen, su profesión y a su familia.

“Ahí fui frío, no me puse a pelear y no por miedo, seguramente a puño me acaba, pero yo no soy de esos. Ahí entendí que yo tenía una responsabilidad con mi profesión, mi persona y mis hijos”.

El periodista explicó que seguramente una respuesta de su parte hubiera provocado una pelea; hecho que hubiese causado su despedida del canal deportivo.

“Si me voy a los puños me sacan de Win y pues necesito trabajar… Lo único que hice fue decirle que conmigo no iba a encontrar respuestas iguales. Solamente le exigí que a mí no me volviera a tocar en la vida”, indicó.

Juan Felipe Cadavid y la relación con Julián Téllez

Finalmente, en el medio citado, Juan Felipe Cadavid comentó que en Win Sports los llevaron al psicólogo para calmar la situación y que él dejó claro que si bien aceptaba las disculpas ofrecidas por Téllez, nunca más iba a compartir espacios fuera del ámbito laboral con el exfutbolista.

“Después nos llevaron al psicólogo de Win Sports. Él ofreció excusas, yo las acepté y pues fui honesto al decir que en el programa yo lo podía tratar como a todos los demás, pero que con él no me volvía a tomar un café y así es hasta el sol de hoy“, mencionó.

Y concluyó, diciendo: “Me lo he encontrado varias veces y al final él es el que termina incómodo y se va, no yo“.

