Este lunes 18 de diciembre, el exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla aseguró que el fútbol colombiano “premia la mediocridad”, luego de lo que fue el título de Junior de Barranquilla.

De hecho, en medio del acalorado debate que se llevó a cabo en ESPN, el técnico del ‘Tiburón’, Arturo Reyes, le dejó una frase que sorprendió a más de uno: “Vaya y ponga la queja en un CAI”.

Minutos después del encontrón que tuvieron Asprilla y Reyes se desató un debate en redes sociales en el que muchos internautas se mostraron en contra de la afirmación del ‘Tino’.

Uno de los que dio su opinión al respecto fue el periodista Juan Felipe Cadavid, quien dejó una fuerte apreciación sobre lo que dijo el exfutbolista. Para él, el fútbol colombiano “no es injusto”.

“Las reglas son por todos conocidas y no se cambian en el camino. Otra cosa es el debate si es competitivo o no, pero justo esos cuestionamientos se generan cuando ‘mi equipo’ no sale campeón”, aseguró inicialmente Cadavid.