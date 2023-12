En la serie sobre el ‘Tino’ Asprilla, que emite el Canal RCN los fines de semana, la leyenda de la Selección Colombia contó el episodio que tuvo en Inglaterra y que por poco le hace pagar cárcel.

Según confesó el exartillero nacido en Tuluá, un codazo a un rival durante un partido con Newcastle le hizo pasar un susto “terrible”, pues lo citaron en un juzgado para responder por la agresión.

“A mí nunca me habían dado tanta pata, un ‘man’ me empezó a pegar y a fastidiarme. La imagen la tienen que retroceder cuando él me está pegando y yo trato de soltarme hasta que le meto el codo, pero se me vino el mundo encima porque no sabía que eso daba cárcel en Inglaterra”, dijo en un principio el exatacante.

Asprilla, que ahora es panelista de ESPN, detalló que estaba muy asustado cuando lo citaron a juicio, pues se enfrentó a un nutrido tribunal.

“Estaba en el juzgado con mi intérprete, eran por ahí unos 8 o 9 abogados. Llega el juicio como en las películas. Dios mío, me encanaron. Yo no había visto una cosa así“, precisó.

Finalmente, el ‘Tino’ comentó que intentó explicarles a los jueces el codazo que le dio a su adversario y, por fortuna, todo terminó en una corta suspensión deportiva y una millonaria multa.

“Empiezan a hablar en inglés y yo no entendía nada, me dicen que si podía explicar el codazo y les dije: ‘Si ustedes miran la imagen, él me va agarrando y trato de soltarme…’. Me dijeron que ellos vieron que le metí un codazo y les dije que estaban viendo mal”.

Y concluyó: “Qué susto… Me metieron una fecha y como 3.000 o 5.000 libras esterlinas de multa”.

