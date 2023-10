Para muchos colombianos, Faustino Asprilla es uno de los mejores futbolistas que ha dado el país, pues, sin lugar a dudas, fue uno de los deportistas que les abrió las puertas en Europa a quienes hoy brillan en el balompié internacional.

Y es que en 1992, el ‘Tino’ llegó al Parma (Italia) para convertirse en uno de los referentes del equipo y luego dar el salto al Newcastle (Inglaterra), donde es considerando una leyenda.

Asprilla acostumbra a contar detalles de su carrera en el programa ‘ESPN F360’, en el que es panelista; justamente, fue en este espacio en el que reveló por qué no fichó por el Real Madrid en 1997, luego de que todo estuviera acordado.

Según el exdelantero, el negocio con el equipo ‘merengue’ se dio cuando él estaba en Newcastle y le ofrecieron un intercambio con Davor Suker, al cual no se negó.

No obstante, el ‘Tino’ detalló que Fabio Capello, entonces entrenador del cuadro español, fue quien le cortó las alas.

“Resulta que me llegan a Newcastle y me dicen que si me iba a jugar al Real Madrid para cambiarme por Davor Suker… Suker para el Newcastle y yo para el Real Madrid. Pero estaba Capello y no aceptó”, dijo.