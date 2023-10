En diálogo con Win Sports, Wílmar Roldán habló sobre su trayectoria como árbitro, teniendo en cuenta que fue designado por la Conmebol para dirigir la final de Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense.

A sus 43 años, el colegiado antioqueño asumirá su cuarta final de Copa, ratificando así su buen momento que, sin lugar a dudas, lo pone como uno de los mejores árbitros en la historia del país.

En la charla con el medio citado, Roldán fue preguntado por los jugadores más cansones del fútbol colombiano; sin embargo, para responder, se tuvo que devolver unos buenos años ya que mencionó a tres exfutbolistas que brillaron en la Liga: Gerardo Bedoya, Juan Carlos Quintero y Víctor ‘Curo’ Cortés.

“En 20 años o 21 años de carrera han pasado muchos jugadores, pero si podemos hacer un top 3, creo que está el ‘Curo’ Cortés, Gerardo Bedoya y Juan Carlos Quintero. Siempre terminábamos peleando en todos los partidos porque eran insoportables, por aquí me dicen que más insoportables que Eduardo Luis. Todo lo protestaban, con Cortés era una lucha cada partido”, precisó.

🔥 ¡Ojo al top 3 de los jugadores más ‘cansones’ que le ha tocado dirigir a Wilmar Roldán, arbitro colombiano!#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/UDT1AWfxXc — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 25, 2023

Wílmar Roldán dice por qué no le gusta el VAR

Asimismo, Roldán expuso sus razones por las que no le termina de convencer la herramienta del VAR en los partidos, argumentando que antes, cuando no había tanta tecnología, el juego era más atractivo.

“Era más fácil antes, obviamente, como pitaba un árbitro allá en Remedios (Antioquia): ‘¡Juegue que no hay sangre!’… No había tanta televisión ni redes sociales. A mí me tocaron las dos situaciones y había veces que no teníamos ni intercomunicador, era el árbitro solo contra el mundo, era una belleza, un gladiador en el coliseo romano“, concluyó.

