El ‘Tino’ Asprilla se casó con Catalina Cortés Lopera cuando tenía unos 20 años y ella estaba entre los 17 años de edad. La decisión la tomaron porque la joven quedó embarazada, dijo él en ‘La sala de Laura Acuña’.

El matrimonio del entonces jugador y Catalina Cortés, una paisa al que él conoció en Marinilla, fue por lo civil y en medio de la cúspide de la carrera, por lo que al poco tiempo él viajó a Italia para jugar en el Parma.

Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para ella, pues al vallecaucano lo relacionaron con varias mujeres, mientras estaba casado. Uno de los escándalos los vivió en Italia cuando lo vincularon con una actriz que, según él, inventó todo para ganar más fama y dinero.

Asprilla contó en el ‘show’ de ‘Juanpis González’ que, cuando todo explotó, su entonces esposa estaba en Medellín y él le pidió que viajara inmediatamente al territorio italiano. Ella le creyó que no tenía nada con la actriz lo apoyó.

“Creo que fue la única vez que me creyó. Nunca más [le volvió a creer]; sino estaría sentada aquí a mí lado”, dijo el ‘Tino’ en este video (desde el minuto 26):

Las palabras del exjugador indicarían que Cortés Lopera se cansó de los chismes de él con otras mujeres y decidió separarse. La pareja terminó su matrimonio sin decir nada y al año firmaron los papeles del divorcio.

‘Tino’ Asprilla dice si le fue infiel a su exesposa

El nacido en Tuluá habló de ese otro escándalo en ‘La sala de Laura Acuña’ cuando Cristina Estupiñán lo acusó de estar con otra mujer en San Andrés, mientras seguía casado.

“¿Cómo me va a decir dizque siendo infiel? […] Yo conocí una pelada, que era una reina de San Andrés, y yo me fui para San Andrés y me la encuentro en San Andrés. Resulta que alquilamos dos motos de agua y nos fuimos para Jhonny Cay y había un niño con una cámara y yo estaba jugando con él. […] Hubo un momento en el que nos bajamos de esas motos y nos abrazamos. Simplemente fue un abrazo, no hubo beso ni nada. Esas imágenes las cogieron y las montaron en el noticiero”, declaró el ‘Tino’ en este video (desde el minuto 41:18)

Cómo se lleva el ‘Tino’ con su exesposa, Catalina Cortés

La relación de Asprilla y su ex es muy buena, pues se separaron en buenos términos y compartieron la crianza de su hijo, Santiago.

Precisamente por su experiencia, el vallecaucano también cuestionó la forma en la que se separaron Shakira y Piqué, pues consideró que debieron intentar “llevar una relación buena por sus hijos”.

“Yo me separé en una época donde nadie se dio cuenta. Yo hice mi vida, Catalina hizo la suya y lo importante, y siempre pensamos, era Santiago”, declaró en este video:

Aseguró que su exesposa siempre le permitió ver a su primogénito y pudo compartir con él en vacaciones, Semana Santa o cuando venía a Colombia por concentraciones de la Selección Colombia.

Esta es una foto del ‘Tino’ con su hijo, Santiago:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Asprilla (@elsantiasprilla)

