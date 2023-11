Callejas señaló en El Tiempo que la idea de hacer un documental sobre el Faustino Asprilla fue del presidente de RCN. Empezaron a grabar en medio de la pandemia por Covid-19 y terminaron luego de tres años.

El ‘Tino’, que se le plantó a banda delincuencial, no tuvo pedidos especiales ni problema en hablar de todos los aspectos de su vida, dijo Callejo, pero sí puso una condición para referirse a sus exparejas.

“A nosotros nos sorprendió que en el capítulo en el que se hace énfasis en la fama de mujeriego que ha tenido Faustino, él ahí sí puso una condición: ‘Yo hablo de mis parejas, siempre y cuando ellas accedan también a hacerlo. Yo no voy a dar nombres, las respeto a todas, ellas hoy tienen una vida y yo no me voy a meter. Si ellas hablan con ustedes primero, yo hablo del tema, si no no”, contó el director de la serie documental del Canal RCN.