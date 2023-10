En el documental del Canal RCN ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, el exfutbolista contó el problema que tuvo con el narcotraficante Pablo Escobar por culpa de un capricho con una moto.

Y es que la leyenda de la Selección Colombia comentó que una de las primeras cosas que compró cuando empezó a ganar buen dinero fue una motocicleta, cuyo uso estaba prohibido en Atlético Nacional por ser un deportista de alto rendimiento y los riesgos que corría al conducir esta clase de vehículos.

“Lo primero que compré fue una moto, que me produjo problemas con el ‘Bolillo’ Gómez y con los dueños, porque los futbolistas en Colombia no pueden andar en moto”, dijo en un principio.

De hecho, el exatacante del Parma, Newcastle, entre otros, reveló que el ‘Bolillo’ lo sentenció con no volver a entrenar si no vendía la moto, a lo que, por supuesto, el ‘Tino’ se rehusó, teniendo en cuenta su forma de ser.

Dicha situación del ‘Tino’ en Atlético Nacional llegó a oídos del narco Pablo Escobar, quien, a través de un jugador de la platilla de ese entonces, le advirtió a Asprilla salir de la moto, ya que una lesión podría afectar directamente al equipo.

“Se la iban a mandar a robar porque como la levantaba, decían que se iba a quebrar una pierna y jodería el equipo“, dijo Osmiro Colonia, amigo cerca del ‘Tino’.

Ante ello, el ‘Tino’ contó en el documental que le anunciaron que se la iban a robar ante una orden que dio Escobar, quien no era hincha del club, pero estaba al tanto de todo lo que pasaba.

“Ahí es cuando entra Pablo Escobar y se da cuenta que me iban a echar de Atlético Nacional. Él no era el dueño de Nacional, simplemente era aficionado porque era hincha del Medellín, pero Felipe Pérez, que era compañero de nosotros, mantenía con él, le dice que a mí me van a echar por la moto y él [Escobar] manda a robarme”, precisó el exfutbolista.