Faustino Asprilla, quien tiene varios negocios, le dijo a ‘La Red’ que antes él era una persona tímida: “Me daba por enamorarme de peladas, que eran amigas mías, y nunca les confesaba”. Con el paso del tiempo, el exdelantero de la Selección Colombia fue ganando más confianza.

Lady Noriega y más relaciones del ‘Tino’ Asprilla

En la misma entrevista con ‘La Red’, Asprilla (quien se reunió con María Fernanda Cabal) mencionó gran parte de su vida amorosa desde que era niño: “De chiquito, cuando estaba en la escuela, me enamoré de una niña que se llama María Fernanda. Nosotros estudiábamos en la mañana y, para ayudarnos, el profesor nos daba clases en las noches”.

Cuando la vio, él quedó sorprendido e, incluso, le prestó su cuaderno debido a que ella no tenía. Desde ahí, comenzaron a hablar más seguido: “La acompañaba todos los días hasta la casa y me fui enamorando sin darme cuenta”. No obstante, su vínculo no creció debido a que el ‘Tino’ no le expresó sus sentimientos: “Nunca le dije, yo era muy tímido”, comentó en el programa de Caracol TV.

Después de eso, él conoció a otra mujer cuando estaba jugando en un equipo que se llamaba Estudiantes: “A mí me gustaba. Yo como que le gustaba también. Nos ennoviamos, pero eso fue cuestión de una semana porque después se fue a vivir a Cúcuta”. Sin embargo, años más tarde, ambos se reencontraron y salieron un par de meses.

Tras varias relaciones, el ‘Tino’ formalizaría un vínculo más serio con Catalina Cortés, la madre de su hijo: “Yo me casé, nació Santiago, nos fuimos para Italia y después me separé. Duró más el padre echándonos la bendición que lo que duramos viviendo juntos”.

“Me separé y empecé a tener novias por todos lados”, afirmó Asprilla.

Finalmente, el astro colombiano se refirió a su expareja Lady Noriega: “Fue hermoso, lindo e intenso. Fue el noviazgo más sonado de los que tuve. Todo el mundo opinaba y se metía. Fue chévere porque, antes de que nos ennoviáramos, tuvimos una amistad muy bacana. Cuando decidimos ser novios, la cagamos”.

En el siguiente video, del canal de YouTube de Caracol Televisión, se encuentran las declaraciones (minuto 14:29):

Él agregó que, en su lista amorosa, también está una persona que lo marcó mucho, pero no quiso decir su nombre.

¿Cómo el ‘Tino’ Asprilla conquista a una mujer?

“Para levantarse a una mujer, no es necesario que uno tenga plata”, detalló ‘Fausto’ en una entrevista con Soho. Él cree que lo más importante es tener una buena pinta y un buen perfume. Además, Asprilla proporcionó estas recomendaciones: