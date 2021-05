En esa charla, ‘Caremonja’ además reveló de dónde salió su sobrenombre, que tiene desde los 15 años y no es el único, ya que también llegaron a llamarlo ‘Ovni’, ‘Zombie’ y ‘Nene’.

“Siempre he lucido el pelo largo y crespongo. Yo usaba gorras y se me dañaban los crespos, por la cachucha. Cerca a mi casa vive Ciro, un amigo de Pacheco, y hay un colegio de madres. Un día venía una monjita, como afanada, como arriada la corrompida esa, y se le corrió la corneta [señala su cabeza para explicar que es lo que usan en la cabeza] y ella también era peluda y se le salieron los crespos. Entonces, Ciro me dijo: ‘Este tiene cara de monja’ y ahí quedé ‘Caremonja’”, relató el amigo de Faustino Asprilla.