“En todos los cumpleaños que he vivido, nunca me había hecho un regalito de mí para mí… En este ‘happy, happy’ sí me consentí con este ‘chiquitín’”, publicó en su cuenta de Instagram Jhovany Ramírez ‘Jhovanoty’, quien comenzó a ser parte de Sábados Felices después de coronarse ganador de los cuentachistes colombianos en el 2013.

Jhovanoty también es conocido por imitar de forma idéntica al periodista y presentador de Caracol TV Juan Diego Alvira.

Las reacciones de los internautas al ver el regalo que se hizo por su cumpleaños 34 fue de admiración y respeto: “Para eso trabaja día a día; se lo merece; Dios lo bendiga y feliz cumpleaños”, escribió mr.fly10.

También tuvo las felicitaciones de sus hijos y su esposa, así como el de algunos amigos: “Qué bueno. Que no te afecte para nada la reforma”, publicó otro internauta.

Cuál es el Mercedes Benz de Jhovanoty

En cuanto al carro, se trata de un Mercedes Benz Clase SLK Cabriolet modelo 2013, que cuesta más o menos 94 millones de pesos en el mercado del usado en Colombia.