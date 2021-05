green

Muchos se preguntan si una producción es una copia de la otra y lo cierto es que la nueva apuesta de RCN sí está basada en la anterior, pero no es idéntica.

Es más, actores como Mabel Moreno, que encarna a Lucrecia en la edición actual de la novela, que no ha podido vencer a su competencia en ‘rating’, explicaron que, por ejemplo, sus personajes sí existieron en la primera versión y están en la segunda, pero con personalidades diferentes.

¿Cuál es el personaje de ‘Café’ que sale en nueva versión y no existió en la original?

Se trata de doña Julia de Vallejo, tal y como lo confirmó la actriz que la interpreta, Luces Velásquez, en una charla con medios en la que estuvo Pulzo.

“Doña Julia, en la versión original no existía”, fue lo primero que indicó la artista y, enseguida, explicó en qué se inspiró para su actuación: “Realmente, no me remití a nada que existiera anteriormente, solo a lo que han sido mis ancestros y mi vida; busqué un poco en las historias de mis abuelos, de mi mamá, y ahí la he ido construyendo”.

Asimismo, reveló una de las cosas que más le ha costado de hacer de el personaje de la mamá de los hermanos Vallejo (Sebastián, Iván, Paula y otros) en ‘Café, con aroma de mujer’.

“He aprendido mucho a través de este personaje, yo soy una mujer superextrovertida, superexpresiva, y doña Julia es una señora toda puesta… ¡Ay, Dios mío! Me cuesta estar así tenida y contenida, pero he estado bendecida por la dirección para construir un personaje distinto a los que he hecho; ¡eso ha sido maravilloso!”, puntualizó Luces Velásquez.

Cabe mencionar que, aunque la actriz aseguró varias veces que su personaje de Julia “en la versión original no existía”, Canal RCN mostró en un video (minuto 1:47), sobre los actores de la novela de antes y de ahora, que este está relacionado con Ángela Sáenz de Vallejo, papel que hizo Myriam de Lourdes en la historia de los 90.

Coincidencia de ‘Café’ y ‘Pa’ quererte’

Tiene que ver justo con el personaje de Julia viuda de Vallejo y con el de doña Consuelo, pues ambos fueron interpretados por Luces Velásquez.

Los dos papeles son en la faceta de mamá de uno de los personajes principales de las mencionadas producciones: en el caso de ‘Café’, es la progenitora de Sebastián Vallejo (actuado por William Levy), y en el de ‘Pa’ quererte’, era la de Dany Daza (encarnada por Juliette Pardau).

La diferencia es que en la producción sobre Gaviota (protagonizada por Laura Londoño en la nueva versión), el personaje de la nombrada madre es de un estrato más alto que el de la mamá de ‘Pa’ quererte’. Por eso, sus ‘looks’, también son diferentes.

Pese a eso, con ambas, Luces Velásquez tuvo el reto de interpretar mujeres que no son tan parecidas a ella en la vida real, en cuanto al tema de ser extrovertida.

Cabe recordar que su personaje murió en ‘Pa’ quererte’ y en ‘Café’, por ahora, se desconoce cuál será su final.

Estas son un par de publicaciones que la famosa ha hecho en su cuenta abierta de Instagram y en las que se pueden ver fotos de ella como Julia y como Consuelo:

