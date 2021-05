El actor encarna a Iván Vallejo, el hermano del amor de la protagonista, Sebastián Vallejo, que es interpretado por el artista William Levy.

Para este personaje, Diego Cadavid tuvo que cambiar su tradicional ‘look’ y dejarse uno que, aunque hoy lo tiene cansado, sabe que hace parte de lo que para él es una de sus reglas como actor: “El cuerpo no es mío… es de los personajes que interpreto”, explicó en el lanzamiento de ‘Café, con aroma de mujer’, cuando Pulzo le preguntó al respecto.

(Vea también: [Fotos] Elenco original de ‘Café’ con Margarita Rosa vs. el de la nueva versión con Laura Londoño)

“Siempre he sido muy disciplinado, trato de ser un poquito rígido con el tema actoral y siempre he defendido que te tienes que sacrificar, tienes que hacer cosas para no salir igual de bonito, o igual de feo siempre, con el mismo peinado, con la misma ropa. Entonces, de alguna forma, hay que sacrificarse en busca de cuidar un personaje y que sea creíble”, fue lo primero que contestó el famoso, y continuó:

“Con Iván, con el tema del pelo, que yo nunca lo he tenido largo y ya estoy desesperado (risas), no veo la hora de acabar para raparme, precisamente tratamos desde el origen hacer un personaje diferente, trabajarle la parte física y que se vea otro tipo de hombre, de comportamiento. […] Hoy, cuando los actores defienden sus personajes y dicen: ‘Es que mi personaje no haría esto’, lo cierto es que tu personaje es algo que está escrito y tienes que hacerlo así. Yo soy el más malo de la novela, pero por eso no puedo defender a Iván, que es malo por naturaleza, y como está escrito lo voy a interpretar. Y sé que me van a odiar, me van a detestar, a romper los vidrios de la casa (bromea, con risas) y todo eso, pero eso me hace feliz, me hace sentir satisfecho de decir que de verdad cumplí el cometido”.