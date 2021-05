Así lo reconoció ella en el pasado, en una entrevista en la que, luego de hablar de lo que sufrió por el actor Mijail Mulkay, con quien tuvo un hijo, respondió a la pregunta: “¿Sus relaciones siempre han sido con colegas?”.

“No he tenido muchas (risas)”, fue lo primero que contestó la artista en El Tiempo, en 2009, y enseguida se refirió a tres actores que no solo conquistaron su corazón, sino que le aportaron en lo profesional porque, según dijo, esos hombres fueron para ella “como maestros”.

En ‘Pedro, el escamoso’ sus personajes de Nidia Guillermina y el profesor Lorenzo tenían cuento, como dicen popularmente. Es más, en escenas, como la que aparece a continuación, se ve que ella era bastante coqueta con él:

Ese idilio no solo fue en la ficción, pues entre los actores que la artista recordó que fueron su pareja en la realidad, ella mencionó a Carriazo en el diario:

“Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo, fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los ‘castings’ muy acertadamente, todos me los gané. Y de Mijail admiré siempre su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”.

Los actores fueron esposos y, como se mencionó, tuvieron un hijo. No obstante, su relación no terminó de la mejor forma, pues ella ha dicho que le dolió mucho separarse de su marido y enterarse del pronto romance de él con la actriz Majida Issa.

La también artista de ‘Pa’ quererte’ llegó a decir en el medio capitalino que por esa situación tuvo un “desorden emocional”, en un comienzo, pues la decisión de él de que se divorciaran fue repentina.

“El que haya salido tanto en los medios y él ya esté en otra relación hacen que uno no sepa para dónde coger. […] Había intuiciones, hablamos de cierta crisis en la relación, pero habíamos hecho acuerdos de continuarla. Fue un impacto muy fuerte [enterarme que inició otra relación], me hubiera gustado saberlo antes”, comentó.

Hoy, el tema está superado e incluso, en un reto que le pusieron en ‘La movida’ de RCN en 2020, afirmó que ya no tenía ningún problema con Majida Issa. “Drené eso hace siete años”, declaró Alina Lozano, luego de mostrar, con guantes de boxeo y frente a un saco, cómo fue su dolor hace años.

Ese reto circula en Twitter y se puede ver en el video de la siguiente publicación:

Sucedió en agosto, luego de que sintiera que quería “tener un novio”. Fue entonces cuando recordó que no le había ido tan bien en el amor y que, especialmente, su última relación “terminó fatal”.

En ese momento, empezó a analizar qué era lo que pasaba y descubrió que se había enfocado mucho en el ‘casting’ y en llenar los vacíos del otro y no en verse a ella misma.

“Me di cuenta que en lo que más estaba fracasando es en mi relación conmigo misma. […] ¿Y cómo se quiere uno en la relación con el otro? Yo, que he dedicado en la vida tantas canciones, ahora he aprendido a dedicarme canciones a mí, a hacer algo práctico para amarme. Al principio uno es: ‘¿Qué es eso de amarse uno? ¡A uno que lo quieran, que lo amen!’. No, he aprendido a amarme a través del arte”, fue parte de lo que dijo la actriz en su declaración, que se puede ver completa en este video que subió a su cuenta de Instagram: