La relación de Carriazo con Osma la había revelado Vea en mayo, con unas fotografías y detalles de la misma como, por ejemplo, que su idilio se consolidó “en medio de las grabaciones” de la serie sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, donde él hacía del fiscal del caso, Luis González, y ella de una de las implicadas, Laura Moreno.

No obstante, ahora el nuevo espacio de chismes de RCN aseguró que él está saliendo con una mujer con la que, aunque no es famosa, no se lleva tantos años de diferencia como con la actriz que tiene 24 años, mientras él ya va por los 51.

“Una imagen vale más que mil palabras, les tenemos al nuevo amor del actor: rubia, ojiclara y contemporánea con él. Se trata de Sandra González”, aseveraron en ‘La movida’, mientras emitían un video de Carriazo cogido de la mano con ella, por los pasillos de dicho canal.

Y es que la relación del actor con la rubia sería tan real, que en el programa hicieron la siguiente afirmación: “[Sandra] no es conocida, pero lo que sí podemos confirmar es que es oficial, porque estuvo acompañándolo a una diligencia de trabajo muy importante en el Canal RCN”.

Aquí compartimos esa mencionada grabación que demostraría que el amor entre Carriazo y Osma no duró mucho, y que él ya le consiguió reemplazo. La escena fue subida a la cuenta de Instagram @lamovidanuestratele.