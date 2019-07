Algunos días tuvo que permanecer la cantante y bailarina colombiana en un hospital cuando era niña, debido a una fractura de nariz y hematomas en la cabeza, que fueron provocados por fuertes golpes que recibió de su padre, mencionó en el programa Cuatro Caminos.

Valdiri comentó que: “A él le gustaba mucho el alcohol. Había maltrato familiar cuando él se salía de sus cabales o cuando no le salían las cosas porque cogía mucha rabia y agarraba contra mi mamá y mis hermanas”.

Carmen Valdiri, madre de la llamada ‘Kardashian colombiana’, contó al respecto que su matrimonio era normal al principio hasta que entraron las drogas y la bebida a su hogar. Después del desafortunado incidente de su hija, ella tomó la decisión de separarse, ya 13 años han pasado desde entonces.

Otro momento que marcó la niñez de Andrea Valdiri fue en la playa cuando tan solo tenía nueve años. Quien era su padrastro en aquella época intentó accederla carnalmente mientras estaba ebrio:

“Él me decía: ‘No le digas nada ni a tu mamá ni a tu papá’. (…) trataba de tocarme las partes íntimas y me agarraba duro, tratando de meterme los dedos y cosas así, yo salgo corriendo y me voy para donde mi mamá y le conté: ‘Tú esposo me está tocando’”, dijo Valdiri.